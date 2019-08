Vadillo avisa a los contratados que si denuncian podría haber un ERE en el ayuntamiento

El ex alcalde, Ángel Vadillo, se reunió ayer con contratados municipales que llevan meses sin cobrar sus nóminas y que fueron avisados, uno a uno, por teléfono, a través de una empleada municipal. Los funcionarios no fueron citados. Vadillo, quien señaló que aún no se ha incorporado a su puesto de asesor-portavoz del Gobierno local, cuya aprobación en Pleno por la mayoría socialista ha sido impugnada, culpó de los retrasos en el pago al Estado, porque al no haber Gobierno, no manda fondos a la Diputación y a la Junta y, por tanto, no llegan a Alburquerque.

Según algunos trabajadores presentes en el acto, el ex alcalde dijo esperar que este problema se resuelva a lo largo de septiembre, pero advirtió que los contratados «tienen que apoyar y ser solidarios, porque si alguien denuncia su situación, podría provocar que el Ayuntamiento opte por hacer un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a parte de la plantilla», dijo.

Cifró en 300 el número de empleados municipales y dijo que, «si solo tuviera 50, como la mayoría de los ayuntamientos, no tendría este problema», pero insistió en que él quiere «ayudar a la gente».

Apoyo a los policías locales

Por otra parte, la delegación en Extremadura de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local ha hecho pública una nota de apoyo a los compañeros de la Policía de Alburquerque que llevan varios meses sin cobrar sus nóminas. En su escrito, señala que independientemente de los «colores sociales o políticos o pertenencia a uno u otro colectivo, nadie debería permanecer ajeno a esta situación» y habla de «asfixia económica del ayuntamiento, donde más de 200 trabajadores, laborales o funcionarios, no reciben sus retribuciones desde hace meses». En concreto, los funcionarios no cobran desde junio y se les adeuda también la extra y a los contratados se les deben como mínimo tres mensualidades.