Tres religiosas guatemaltecas reforzarán la labor espiritual en el santuario de Chandavila El arzobispo de Mérida-Badajoz anuncia que la Congregación de Marta y María asumirá la gestión y el cuidado espiritual del recinto a partir del 15 de diciembre

La Codosera Lunes, 8 de diciembre 2025

El Santuario Diocesano de Chandavila inicia una nueva etapa. El arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor Rodríguez Carballo, ha anunciado que, a partir del 15 de diciembre, la Congregación de Marta y María asumirá la gestión y el cuidado espiritual del recinto.

Tres religiosas de esta congregación guatemalteca fijarán su residencia en La Codosera para institucionalizar el cuidado del santuario, colaborando en labores pastorales y atendiendo a los peregrinos bajo su carisma de servicio y oración.

Un impulso tras el documental 'Una luz en España'

El anuncio coincide con el estreno del documental 'Una luz en España. Chandavila, aquello… sucedió', que aborda los hechos de 1945 protagonizados por Marcelina Barroso y Afra Brígido. La cinta rescata las experiencias espirituales que cuentan con el reconocimiento oficial del Vaticano.

José Lucio, Hermano Mayor de la Cofradía, subraya que el objetivo es dar a conocer este «tesoro de paz» en Extremadura. Con la llegada de las hermanas y este impulso mediático, Chandavila busca consolidarse como un referente de fe y un motor de espiritualidad para toda la región.