Hospitalizados dos menores de 7 y 12 años tras intoxicarse por inhalar monóxido de carbono en Don Benito Entre los afectados también se encuentra una mujer de 33 años que no ha requerido ser trasladada

Sábado, 22 de noviembre 2025

Tres personas, entre ellas dos menores, han resultado afectadas por intoxicación de monóxido de carbono en la localidad pacense de Don Benito.

Se trata de dos niños de 7 y 12 años que han sido trasladados al Hospital Don Benito- Villanueva en estado leve. También ha resultado afectada una mujer de 33 años que no ha necesitado ser desplazada.

Los hechos han sucedido este sáabdo sobre las 17.40 horas. Uno de los afectados ha llamado al centro de emergencias del 112 Extremadura informando que se sentían mareados.

Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias de Soporte Vital Básico del Servicio Extremeño de Salud, que han trasladado a los afectados a los centros hospitalarios, además de una patrulla de la Guardia Civil.