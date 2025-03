Tres generaciones bajo el paso de 'La Guapa' de Villanueva

ESTRELLA DOMEQUE Domingo, 10 de abril 2022, 10:32 Comenta Compartir

«¡La más guapa de Villanueva!», grita el capataz mientras da las últimas instrucciones a sus costaleros para recoger a la Virgen de los Dolores, La Guapa de Villanueva de la Serena, tras la primera procesión después de tres años. De espaldas a la iglesia de la Asunción, pero de frente a su pueblo, regresa a la parroquia al filo de la medianoche tres horas después de una multitudinaria salida. «No quiero cintura», se escucha bajo el paso para situar la talla de Mariano Benlliure en uno de los laterales del templo.

Escucha esas órdenes Juan Manuel Nieto como lo ha hecho durante 21 años, pero como no lo hacía desde 2019. Regresa, no sin esfuerzo por unas molestias físicas, para una procesión especial que lleva esperando desde 2020, entonces su hijo cumplía 18 años y por primera vez le iba a acompañar bajo el paso. Pero la pandemia lo impidió. «Mi hijo venía a los ensayos cuando era pequeño y en la procesión iba a nuestro lado agarrado de la mano», rememora sobre esta herencia que a su hijo, también Juan Manuel, le viene de padre, pero también de abuelo. «Mi suegro lleva 17 años y que estuviera aquí mi hijo y su nieto ha sido muy emocionante, casi se me saltan las lágrimas».

Ampliar Las tres generaciones hace unos años. HOY

Con la voz quebrada habla también de las sensaciones bajo el paso, casi sin palabras: «Cuando la gente aplaude una 'levantá' se te ponen los pelos de punta; de hecho, fue algo que ya sentí la primera vez en uno de esos momentos en la plaza de Maura y aquí sigo».

A su lado asiente su suegro, Flores, que no deja de presumir de nieto. «Me tiene aquí... Emocionado», confiesa junto al joven que tiene aún vidriosa la mirada. «Llevaba desde pequeño deseando sacarla», dice con los ojos puestos en La Guapa, «se sufre, pero es muy bonito porque te dejas llevar y el peso muchas veces se olvida». Para su padre fue una 'levantá' el recuerdo de la primera vez, él se queda con la salida, «porque era el momento que llevaba tanto tiempo esperando».