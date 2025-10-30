Tres detenidos por cultivar 201 plantas de marihuana en las inmediaciones del río Gévora

R. H. Jueves, 30 de octubre 2025, 12:00 | Actualizado 12:25h. Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de La Codosera por cultivar más de 200 plantas de marihuana en las inmediaciones del río Gévora, a su paso por la localidad pacense.

Los agentes del área de investigación de Valdebótoa-Badajoz, dentro de los servicios establecidos para prevenir el cultivo y tráfico de sustancias estupefacientes, tuvieron sospechas de un supuesto cultivo en los alrededores del río.

A principios del pasado septiembre, se inspeccionó la ribera a su paso por el municipio pacense. En la margen encontraron una plantación de 201 matas de más de dos metros de altura perfectamente acondicionadas, con instalación de sistema de riego por goteo para asegurar su perfecto desarrollo.

En el reconocimiento de la zona también se hallaron dos cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones, supuestamente para vigilancia y custodia del cultivo, bien para detectar la presencia de agentes de la autoridad ante el hallazgo de las plantas o protegerlas de algún posible «vuelco de droga», es decir, el robo de sustancias estupefacientes entre grupos criminales.

En ese momento, se personaron en el lugar tres hombres alarmados por la alerta recibida. Ante la presencia de los agentes se dieron a la fuga, aunque uno de ellos fue detenido in situ.

Posteriormente se dio con el paradero de los otros dos coautores y se inspeccionó una finca de propiedad familiar donde hallaron colgadas en los troncos de una encina y alcornoque gran cantidad de ramas con cogollos de marihuana en proceso de secado.

En estas dos últimas semanas, las pesquisas han dado resultado positivo y se ha logrado detener a los dos delincuentes buscados, todos ellos vecinos de la localidad. Para el cuidado de las plantas accedían a la siembra a través de una vereda marcada entre zarzales y la espesa vegetación existente propia de la ribera.

A los tres arrestados se les ha instruido diligencias como presuntos autores de un delito contra la salud pública por el cultivo y elaboración de drogas y han sido puestos a disposición de la autoridad judicial de Badajoz.

Esta actuación de la Guardia Civil se enmarca dentro del Plan de respuesta policial para la lucha contra el cultivo y tráfico de cannabis desarrollada a nivel nacional por la denominada Operación Miller, dirigida principalmente a detectar y erradicar grupos organizados dedicados a estas actividades ilícitas.