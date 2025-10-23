HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz

Sucesos

Trasladado al hospital con varias fracturas en el brazo tras un accidente laboral en Villafranca de los Barros

El trabajador de 28 años ha sido trasladado al hospital Tierra de Barros

R. H.

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:11

Comenta

Un trabajador de 28 años de edad ha resultado herido tras sufrir un accidente laboral en una nave ubicada en el polígono industrial de Villafranca de los Barros. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso se ha producido en la avenida del Trabajo de dicha zona cuando el hombre ha tenido un problema con la maquinaria. En concreto, el accidente se ha producido con unos rodillos, afectándole a un brazo.

Según las primeras valoraciones sanitarias realizadas por los equipos de emergencias que atendieron el caso, el varón se ha fracturado el húmero.

El afectado ha sido trasladado en estado 'menos grave' al hospital Tierra de Barros, ubicado en Almendralejo.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado un equipos del Punto de Atención Continuada de Villafranca de Los Barros, una unidad de Soporte Vital Básico y una patrulla de la Guardia Civil.

