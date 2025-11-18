HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Trasladado en helicóptero un hombre de 33 años tras ser atropellado por un tractor en la provincia de Badajoz
Imagen de archivo de la Guardia Civil. HOY
Suceso en Extremadura

Trasladado en helicóptero un hombre de 33 años tras ser atropellado por un tractor en la provincia de Badajoz

El accidente laboral ha ocurrido cerca de Talarrubias y la víctima se encuentra grave

R.H.

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:30

Un hombre de 33 años ha resultado herido grave este martes en un accidente laboral. Según detalla el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, alrededor de las 14.40 horas se ha recibido una llamada en la que se alertaba que un trabajador había sido atropellado por un tractor.

El suceso, según señala el 112 Extremadura, ha tenido lugar una finca situada entre los kilómetros 4 y 5 de la caerretera BA-137, en el término muncipal de la localidad pacense de Talarrubias.

La víctima del atropello ha sido trasladada en un helicóptero del Servicio Extremeño de Salud (SES) hasta el Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena en estado grave, con fractura de pelvis.

Hasta el lugar del accidente laboral, además del mencionado helicóptero, también se desplazaron tres ambulancias del SES, agentes de Guardia Civil y Policía Local de Talarrubias.

La Guardia Civil investiga el suceso.

