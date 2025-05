Los trabajadores que aparquen en el parking de San Benito, en Villanueva, tendrán bonificaciones

SOLEDAD GÓMEZ Jueves, 24 de febrero 2022, 09:12 Comenta Compartir

La modificación de la ordenanza municipal de circulación en las zonas en las que el estacionamiento está limitado, como la zona azul y el parking de San Benito, ya tiene el visto bueno definitivo, tras someterse a votación en el pleno municipal de ayer. Fue con los votos favorables de PSOE y Ciudadanos, la abstención de Unidas UI Podemos, y el voto contrario del PP.

Según explicó la portavoz municipal, María Lozano, que se trata de aumentar el tiempo de rotación de los vehículos, que pasa a ser de dos horas y media en lugar de dos, como se venía aplicando. Al mismo tiempo, esta modificación permite implantar medidas para mejorar el aprovechamiento en el mencionado parking, cercano a la plaza de España, con el fin de establecer bonificaciones a empresarios con actividad en la ciudad y a empleados públicos o privados «para facilitarles el estacionamiento diario». Vinculado a este punto, se aprobó otro que regula el pago por estacionamiento de vehículos en la zona azul que, en el caso de San Benito, supone una bonificación del 50 por ciento.

Felicitación

En el transcurso del pleno, el alcalde, Miguel Ángel Gallardo, mostró «un profundo agradecimiento hacia los villanovenses, por ser una ciudad abierta y tener visión de futuro». Asimismo, también agradeció a todos los partidos su compartimiento y compromiso «porque este proyecto era de todos o no era de nadie; si no íbamos juntos, no tendría sentido», subrayó. Gallardo expresó la necesidad de seguir trabajando como hasta ahora, «unidos, porque nuestro objetivo está claro, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos». Además, el alcalde dijo que la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, confirmó que «ya somos una ciudad de más de 50.000 habitantes, para recibir los fondos europeos sin que tengan que llegar a través de Diputación».