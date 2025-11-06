Un trabajador resulta intoxicado por monóxido en el nuevo hospital de Don Benito La víctima tiene 53 años y se encuentra «menos grave»

Nuevo hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena.

Jueves, 6 de noviembre 2025

Un trabajador de 53 años ha resultado herido en el nuevo hospital de Don Benito.

Según detalla un parte del Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, la víctima tiene 53 años y se encuentra «menos grave».

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada que atendieron al herido y, según el 112 Extremadura lo trasladaron al hospital nuevo de Don Benito-Villanueva.