26 calles de Villanueva cuentan con placas con sistema braille

Villanueva da un paso más para favorecer la accesibilidad urbana, en este caso, a las personas con discapacidad visual. Para ello, un total de 26 calles de la zona centro han sido señalizadas con placas adaptadas para que estas personas puedan orientarse e identificar el nombre de la calle por la que transitan. En total se han colocado 76 placas de 24x15 centímetros que se ubican a una altura accesible para los viandantes y que están compuestas por el nombre de la calle y, al lado, dicho nombre grabado en sistema braille. Además, las placas cuentan con código QR que, a través de una aplicación instalada en el teléfono móvil, permitirá al ciudadano acceder a la web del Ayuntamiento y obtener todo tipo de información actualizada sobre la ciudad.

Los espacios señalizados son la plaza de España, parque de la Constitución, plaza de las Pasaderas, avenida de San Francisco, y calles Alonso Muñoz, Antonio Maura, Carrera, Espronceda, Gabriel y Galán, Gómez Marín, La Haba, Lares, López de Ayala, Magacela, Marcelo Macías, Marqués de Torre Cabrera, Morales, Nuestra Señora de Guadalupe, Rafael Lozano Alonso, Ramón y Cajal, Salsipuedes, San Benito, Santa Eulalia, Santo Cristo, Vadillo y Zurbarán.

Se trata de una iniciativa anunciada a finales de 2019 por la concejala de Urbanismo, Rosa Chamizo, pero que no llegó a materializarse. La pandemia hizo que el proyecto no tuviera la continuidad en el tiempo, y no ha sido hasta ahora cuando ha sido llevado a cabo.