«Todo lo que tiramos al suelo, acaba en el mar»

«He tenido siempre una gran preocupación por el medio ambiente. En terrenos cercanos a la autovía he plantado un montón de árboles, pero tras las crisis energéticas que comenzaron en el 2012, quería hacer algo más. Si no se hacen cosas, es fácil lamentarse y tener buenas intenciones, pero si no se traducen en pequeñas acciones, la verdad es que no se avanza». Por ello, Esteban Díaz, un maestro jubilado que en sus últimos años en activo fue director del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo, ha decidido editar un libro en el que se pretende concienciar a los ciudadanos de la necesidad de aportar su granito de arena y que incluye consejos prácticos para actuar en positivo.

«Pensé que una de las cosas que podía hacer era escribir. Yo tenía recopilados más de 600 artículos publicados en diferentes medios, relacionados con la emergencia climática». Así, el libro recoge esa recopilación de artículos que están clasificado en apartados como basura, plásticos, árboles o incendios forestales.

En la primera parte del libro se hace una presentación de los distintos problemas que se nos han venido encima por cuestiones como demasiado consumismo. Y en la segunda parte se muestran las acciones que están haciendo personas, colectivos, universidades y asociaciones para evitar el cambio climático.

¿Y tú qué puedes hacer?

«De ahí el título del libro 'Se hace camino al andar... Cambio climático. ¿Y tú qué puedes hacer?'. Si las personas modestas no hacen una cosa, eso no se puede dejar en manos de políticos y grandes instituciones, porque van a lo económico, pero no a la esencial», concluye Esteban, convencido de que es necesario que todos actuemos desde ya para parar el daño que se le está haciendo al planeta.

«Mil millones de acciones pequeñas sí tienen importancia»

El libro es una llamada de atención a los ciudadanos para que hagan algo. «Mil millones de acciones pequeñas sí tienen importancia y somos más de 3.000 millones de personas que sí podemos hacer muchas pequeñas acciones que sí adquirirán importancia».

Consejos prácticos

Entre los ejemplos, evitar tirar cualquier cosa que nos estorba al suelo. «Da igual que sean pilas, colillas, papel, todo lo que consideramos que no tiene importancia, lo tiramos. Una vez vi una fotografía que era muy impactante, porque en ella aparecía una alcantarilla francesa en la que había una leyenda que ponía ¡el mar empieza aquí! Y es que todo lo que se tira al suelo acabará en el mar. Pero también lo que tiras a tu fregadero, al inodoro, todo lo que tiramos, todo acaba en el mar, por las lluvias».

El libro da consejos prácticos a los ciudadanos. Entre ellos, el utilizar el transporte público, usar menos el coche, proponer a las personas con recursos que instalen paneles solares en sus viviendas, impulsar la economía local comprando en los negocios cercanos y productos de proximidad. «La huella ecológica de un plátano traído de Brasil no es igual que uno de Canarias».

«Todos los beneficios que saque serán para Cáritas, porque no quiero dinero»

No esquiva la polémica y rompe una lanza a favor del ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuando aconsejó comer menos carne. «Hay que tener en cuenta el gasto en agua que se necesita para producir un kilo de carne, además de los gases que emiten los animales de las macrogranjas. Pero también la ropa que nos compramos. Hay que pensar cuánta agua tenemos en nuestros armarios, cuánta ropa tenemos y que no usamos y que ha provocado un gasto en agua y en energía».

Por último, destaca la importancia de reciclar, pero de hacerlo bien. Utilizando de forma correcta los contenedores de reciclaje, no echando residuos impropios en el contenedor que no corresponde, porque de esa forma se echa a perder todo el contenido, porque no se puede separar.

Esteban opina también sobre un debate muy actual, como la cuestión de considerar energía verde a la energía nuclear o al gas, que ha planteado la Unión Europea. En su opinión, «es un paso atrás y todo porque la economía es tan importante y tiene tanto peso en las decisiones de los políticos, que se antepone a la salud y la sostenibilidad del medio ambiente».

400 ejemplares

El libro ha sido financiado por él mismo. Ha encargado una edición con 400 ejemplares numerados, que ha salido a la venta al precio de 10 euros en la librería Cervantes y en la nueva Midgard. «Todos los beneficios que saque serán para Cáritas, porque yo no quiero dinero», zanja.