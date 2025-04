Tina Rodríguez se presentará por tercera vez como candidata a alcaldesa de Fregenal

ALBERTO MÁRQUEZ Miércoles, 8 de marzo 2023, 08:28 Comenta Compartir

La alcaldesa de Fregenal, Tina Rodríguez, ha anunciado a través de sus redes sociales que volverá a presentarse a la reelección en las próximas elecciones del 28 de mayo. Se trata de la tercera ocasión en la que la primera edil encabeza las listas del Partido Popular para el Consistorio frexnense.

«Quería compartir con todos vosotros, los que me seguís desde hace años y tenéis un trocito de mi corazón, una decisión importante para mí. He decidido optar a la reelección como alcaldesa de Fregenal», escribió la primera edil, quien destaca que «ha sido una legislatura tremendamente complicada. No me importa confesaros que incluso angustiosa en muchos momentos. A un cáncer administrativo que paralizó nuestro ayuntamiento durante dos largos años, con querellas criminales que gané en todas las instancias, y en los que sentí el apoyo de la práctica totalidad de los trabajadores del Ayuntamiento y el de mi equipo de gobierno, siguió un cáncer de mama en el que me sentí una auténtica privilegiada por las muestras de cariño de todos los frexnenses».

La candidata popular finaliza el comunicado defendiendo que «sigo siendo la misma que os pidió el voto en 2015 y 2019, y a quienes premiasteis con dos mayorías absolutas».

Así, se repetirá la misma elección que hace cuatro años, en la que Tina Rodríguez, por el PP, y María José Serrano, por el PSOE, reeditan un cartel electoral que ha protagonizado la última legislatura municipal.

Temas

Fregenal de la Sierra