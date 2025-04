Testigos del incendio de Zalamea: «Pegaron una patada a la puerta y de ahí salía dinamita»

Una decena de bomberos continúa trabajando desde esta mañana en la vivienda que se incendió este miércoles en la localidad pacense de Zalamea de la ... Serena. Tras encontrar ayer el cadáver de una mujer, se sigue buscando el cuerpo de su hermana, ya que ambas, de 51 y 54 años, residían en el inmueble que se encuentra en pleno centro del municipio, en la calle Iulipa.

Son ya más de 24 horas de trabajo, pues según los propios vecinos, el indencio comenzó en torno a las 9 de la mañana de ayer. «Venía de comprar y vi salir humo blanco por el tejado, rápidamente fui a la Policía Local, pegaron una patada a la puerta y de ahí salía dinamita», cuenta María Dolores Gil, testigo del incendio. «Una muerte de estas duele, aunque no se relacionaran y eso pero no es digno de un ser humano que muera así», dice esta mujer que explica que ambas hermanas eran «muy buenas, no se relacionaban, pero estaban en su mundo y sus cosas».

Los trabajos de los bomberos se están viendo dificultados por la gran cantidad de enseres que acumulaban en el interior de la vivienda. Así, frente al inmueble, se amontonan objetos como estanterías, sillas, mesas, revistas y numerosas bombonas de butano. Además, existe riesgo de derrumbe, por lo que las primeras horas de la mañana se han centrado en apuntalar la estructura.

«Hay mucho material combustible y estuvo mucho tiempo ardiendo», relata José Antonio Murillo, alcalde de Zalamea, que añade que se ha caído en estas horas parte de la estructura de la casa.

Enseres quemados acumulados por los bomberos en la fachada principal, situada en la calle Amparo.

«Ha sido algo tremendo, son de mi edad y eran gente que no se metían con nadie y es lamentable que terminen así», lamenta Inés María Gómez, vecina ilipense, que afirma que en pueblo no se conocía la cantidad de enseres que almacenaban en la vivienda.

«Dos hermanas que se relacionaban poco, una de ellas tenía estudios universitarios, pero no trabajaba», se comenta también en la plaza Calderón de la Barca, junto al puesto de churrería. Tenían familia en el pueblo, principalmente primos.

«Es una vivienda que da a dos calles y a los vecinos les ha sorprendido de la cantidad de basura y enseres que había ahí dentro», dicen sobre este inmueble que previsiblemente tendrá que ser derruido en las próximas semanas. Por el momento, se entiende que la estructura de las viviendas colindantes no se han visto afectadas.