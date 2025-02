Tentudía se abastece ya de pozos y empeora su situación

C. J. VINAGRE MÉRIDA. Viernes, 1 de julio 2022, 07:27 | Actualizado 11:06h. Comenta Compartir

«No sabemos cuanto tiempo más podremos aguantar. Los pozos están siendo usados y se puede decir que sobrexplotados. Veremos cuánto duran». Las palabras de la alcaldesa de Calera de León y presidenta de la Mancomunidad de Tentudía, Mercedes Díaz, demuestran cómo empeora la situación de los nueve pueblos y 19.000 habitantes de esa zona del sur extremeño. Con la presa de Tentudía con algo menos de 1 hectómetro cúbico (hm3) de agua embalsada, lo normal es que los cortes en el suministro domiciliario y a empresas en los cascos urbanos lleguen en agosto. Para entonces la presa ya no tendrá agua útil. Desde hace semanas esas restricciones afectan a casas de campo y explotaciones ganaderas.

Díaz se entrevistó ayer con la consejera para la Transición Ecológica, Olga García, a la que le trasladó la situación y le solicitó información sobre las alternativas planteadas para asegurar el abastecimiento. La Junta asegura comprender el problema y resalta que ha contactado con otras administraciones.

La que se traslada como principal solución, la interconexión con el embalse de Los Molinos, en Hornachos, es a medio corto y aunque se ha declarado de urgencia la obra por parte del Gobierno tampoco se perciben avances en su tramitación. La otra alternativa pasa por el trasvase del sevillano pantano de El Pintado.

El Plan Hidrológico del Guadalquivir, en elaboración, recoge reservar 3,5 hm3 de El Pintado, en el término de Cazalla con parte también en el de Monesterio, para su posible trasvase para abastecer a Tentudía. Pero ya está. No está aprobado y menos aún hay previsión de obra. Se apuesta en suma a la interconexión con Los Molinos pero no será breve al no ser proyecto tramitado de emergencia.

Mientras, la Consejería busca mejorar la capacidad de tratamiento de la estación potabilizadora de la mancomunidad. El proyecto no está aún redactado.

«Tendremos agua hasta que duren los pozos o empiece a llover», sentencia Mercedes Díaz. Hay un pozo ya utilizado en Monesterio al que se unirán otros dos en una semana. Se contemplan otros en Fuente de Cantos, Bodonal y Fuentes de León.

A pesar de la situación de sequía, Bienvenida, que forma parte de la mancomunidad, ha abierto su piscina municipal. Otro municipio, Montemolín, también había expresado esa misma intención.