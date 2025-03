La telefonía acapara la mitad de las reclamaciones a la OMIC de Almendralejo

GLORIA CASARES Viernes, 21 de enero 2022, 08:06 Comenta Compartir

Más de la mitad de las reclamaciones presentadas en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) en 2021 son por servicios de telecomunicaciones. En total hubo 1.729 consultas y 212 reclamaciones, según se recoge en la memoria que presentó ayer la concejala de Consumo, Isabel Ballesteros.

El 51,4% de las reclamaciones presentadas pertenecen a los servicios de telecomunicaciones, 12,26% suministro eléctrico y 5,18% comercio electrónico.

La OMIC ha logrado que se le devuelvan 10.860 euros a los consumidores y que se le anulen 8.310.

Las consultas aumentan con respecto al año pasado, sobre todo las correspondientes al sector eléctrico, debido a la subida de precios, aunque las telecomunicaciones, con el 28%, continúan siendo las más demandadas.

En opinión de los técnicos de la OMIC, hay varios motivos para ello, entre los que se encuentran el volumen de contratos, la desinformación de los consumidores y la excesiva confianza en los contratos verbales, así como la falta de cumplimiento de las condiciones por parte de las compañías.

El tipo de consultas y reclamaciones son por incumplimientos de ofertas con descuentos y paquetes contratados telefónicamente que no coinciden con lo que aplican en las facturas, ausencia de contratos, cargos de servicios no reconocidos por el usuario, pagos a terceros, altas en servicios no contratados o imposibilidad de solicitar bajas.

El comercio electrónico es el segundo sector más consultado. Los técnicos señalaron que se ha detectado que en las compras 'online' no se toman medidas de seguridad. «Es fundamental antes de comprar saber dónde y a quién se está comprando, así como revisar las condiciones generales de contratación», indicaron.