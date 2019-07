«Tardaron dos horas en rescatar a mi hermano de debajo de la roca» Imagen de la roca que se desprendió y provocó el suceso / ÚLTIMA HORA (MALLORCA) El extremeño Adelardo Contador está grave tras sufrir un accidente en Mallorca pero su compañera de trabajo, que estaba con él, falleció CELESTINO J. VINAGRE Jueves, 4 julio 2019, 07:43

«Hoy le van a operar unas vértebras que están previsiblemente aplastadas y quizás tiene rotos los tobillos. No se sabe aún aunque no parece tan grave como en un principio. Lo importante es que podemos contar que mi hermano sigue vivo». David Contador, natural de Barcarrota, habla con inquietud aunque se le nota aliviado. En Mallorca, su hermano Adelardo, de 25 años, está ingresado en un hospital balear tras caerle encima el pasado lunes una roca de gran tamaño.

«Ha tenido suerte», repite David a HOY. No ha sido así para una chica murciana, compañera de trabajo de su hermano en un restaurante de Palma de Mallorca. Los dos fueron en la noche del lunes a una zona costera, se sentaron en una piedra y esta cayó sobre ellos. La mujer murió en el acto.

Más información Herido grave un extremeño al caerle una roca encima en Mallorca

Adelardo Contador, primo del ciclista Alberto Contador, estaba trabajando, por segundo verano seguido, en Baleares. Algo habitual para decenas de extremeños que en estas fechas hallan empleo en el pujante sector turístico balear. El barcarroteño y una compañera de trabajo del municipio murciano de Yecla tenían el día libre.

«Decidieron ir a ver una zona (Cala Vinyesa) a la que va mucha gente porque las vistas del mar son impresionantes. Es una especie de acantilado pero señalizado. No se pusieron en ningún sitio no permitido», narra David.

«Por lo poco que he podido hablar con él se subieron encima de una piedra. Al poco tiempo esta empezó a moverse y se desprendió. Ellos cayeron también pero la caída fue corta, no más de dos metros. Fueron a parar a otra roca. Lo peor es que la roca, que pesará unos 500 kilos, se les cayó encima».

El impacto resultó mortal para la chica murciana. Falleció prácticamente en el acto, según han indicado medios informativos mallorquines. El extremeño tuvo doble fortuna. De un lado, el impacto de la roca le dañó básicamente la cintura y las rodillas. De otra parte, su teléfono móvil le salvó posiblemente la vida.

El móvil

«En el momento de caer tenía el móvil en su mano, bien agarrado. No en su pantalón o en el bolsillo porque entonces no lo podría haber usado. Al tenerlo en la mano pudo llamar a urgencias y le vinieron a rescatar. Si no es así, ya de noche, se hubiera tardado muchísimo en descubrir que allí había dos personas aplastadas por una roca», indica su hermano.

«Fíjate que solo el rescate en sí mismo fue muy complicado. Tardaron dos horas en sacarlo de allí. Si no llega a avisar del accidente lo hubieran encontrado no sé cómo ya a la luz del día», remata David. La información oficial señala que los bomberos de los parques de Inca, Calviá y Llucmajor, así como otros miembros del dispositivo de emergencias, lograron rescatarlo, según fuentes del Servicio de Atención Médica Urgente. Los bomberos se vieron obligados a utilizar equipos hidráulicos para poder levantar la roca ya que era imposible conseguirlo sin maquinaria especializada debido a las grandes dimensiones del trozo de piedra que se había desprendido del acantilado.

En el dispositivo también intervinieron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Calviá, además de varias ambulancias del 061.

Adelardo Contador permanece herido grave en el hospital de Son Espases en Mallorca. El joven sufre graves traumatismos en las piernas. «Sinceramente parece que a pesar de tener las piernas escayoladas no es tan grave como lo que parecía en un principio. Nos han dicho los médicos que tiene sensibilidad en las piernas y eso es una buena señal. Hoy van a operarlo de las vértebras. Habrá que ver cómo va evolucionando», finaliza su hermano. Los padres y la hermana del barcarroteño se han trasladado a Palma de Mallorca para acompañar a su familiar.

El siniestro ha causado una profunda conmoción en esta zona turística, situada a una decena de kilómetros de Palma de Mallorca. Igualmente ha llenado de tristeza y estupor a los vecinos de Yecla (34.200 habitantes) por la dramática muerte de su vecina.