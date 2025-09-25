Taller de mural urbano ‘Con ojo crítico’ organizado por la Universidad Popular

Francisco Vázquez Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Universidad Popular de Castuera ha organizado un taller de mural urbano bajo el título ‘Con ojo crítico’. Va dirigido a jóvenes que quieren opinar, cuestionar y transformar a través del arte.

La iniciativa se presenta como una experiencia formativa que enseña a crear murales de arte urbano mientras se fomenta el análisis social y el diálogo, abordando el arte no solo como una técnica sino como una herramienta de comunicación y reflexión sobre

problemáticas actuales.

Dejar huella

Este tipo de talleres, que integran la práctica del muralismo con la capacidad de interpretar y criticar el contexto en el que se inserta la obra, para así generar mensajes que promuevan el cambio social o cultural, busca la participación de «quienes critican, cuestionan y no se conforman, a quienes les preocupa lo que pasa y lo que no, y a quienes quieren dejar su huella».

El taller dará comienzo el viernes 3 de octubre y las inscripciones se poder realizar mediante el enlace https:// forms.gle/pcJiiQqkrBVfLoDD6