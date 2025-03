El Supremo confirma las penas de prisión de los hermanos Mauriño por un asesinato en Don Benito

Ángela Murillo Viernes, 8 de abril 2022, 12:54 | Actualizado 13:02h. Comenta Compartir

El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de 23 y 18 años de prisión impuestas a los hermanos Emilio y Manuel Sánchez Mauriño por el asesinato de Ángel Músquiz en Don Benito.

Los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2017 en la plaza de Cijara de la localidad pacense, cuando Emilio disparó por la espalda con una escopeta de caza a la víctima. Su hermano fue condenado por colaborar en el crimen porque le entregó el arma homicida al autor material de los hechos.

La Sala de lo Penal del Supremo también ha confirmado la condena a 1 año y tres meses de prisión por un delito de encubrimiento a una sobrina de los dos hermanos condenados.

El Supremo ha desestimado así los recursos de casación interpuestos por los tres condenados contra la sentencia dictada el año pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que a su vez confirmó la resolución de la Audiencia Provincial de Badajoz tras el veredicto condenatorio del jurado.

La primera sentencia impuso las citadas penas de prisión por delitos de asesinato y de tenencia ilícita de armas a los dos hermanos, apreciando la agravante de reincidencia en el caso del autor del disparo, y por un delito de encubrimiento a la mujer. Además, ordenó el pago de una indemnización, en concepto de responsabilidad civil, de 125.000 euros a la viuda de la víctima y de 75.000 euros a cada uno de sus dos hijos.

El tribunal considera acreditados los hechos probados juzgados con anterioridad. Es decir, que sobre las 10.30 horas del 23 de mayo de 2017, los dos hermanos se dirigieron a la plaza Cijara de Don Benito con la intención de acabar con la vida de Ángel, al que en los días previos uno de ellos hizo seguimientos para conocer sus horarios y rutinas.

Emilio le disparó por la espalda con una escopeta de caza, que le había entregado su hermano Manuel y para la que no tenían licencia de armas. La víctima paseaba en ese momento a sus perros, no se percató de la presencia del acusado y no pudo defenderse.

Tras disparar, los dos condenados huyeron del lugar en una furgoneta Ford Transit de color blanco, aunque fueron detenidos ese mismo día. Emilio se había refugiado en una casa de Mería y Manuel regresó luego a Don Benito.

Poco después de los hechos, Emilio llamó a su sobrina y le pidió que se deshiciera de unos cartuchos que se encontraban en la vivienda en la que vivían sus tíos para que no se les pudiera relacionar con la muerte de la víctima.

Los condenados tienen que hacer frente a las costas y contra la resolución no cabe recurso.

