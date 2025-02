El Supremo confirma la pena de 20 años de cárcel para el hombre que mató a su inquilina en Zafra

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 20 años de cárcel para el condenado por asesinar a la inquilina de su finca en Zafra ... en enero de 2020. El hombre, de 71 años en el momento de los hechos, le asestó 40 golpes con una barra de hierro -la mitad, en la cabeza- mientras la mujer, de 59 años, suplicaba por su vida.

Fue condenado en abril de 2022 en un juicio con jurado popular en el que se escuchó la crudeza de una grabación hallada en el móvil de la fallecida en la que pedía perdón al hombre mientras él continuaba golpeándola. La Audiencia Provincial le impuso una condena de 20 años y la defensa recurrió al TSJ de Extremadura, que confirmó la pena. Posteriormente, presentó un recurso de casación, que ahora la sala de lo Penal del Supremo desestima.

Por tanto, además de los años de cárcel, se confirma el pago de una indemnización de 31.250 euros a cada uno de los dos hijos de la víctima y de 18.750 euros a cada uno de los siete hermanos, además de la prohibición de acceder al tercer grado hasta que no cumpla la mitad de la condena.

El tribunal aprecia alevosía y ensañamiento en el ataque, que fue súbito y que consistió en golpes con una palanca de desencofrar de forma repetida en diferentes partes del cuerpo hasta que acabó con su vida, a pesar de sus lamentos y quejas. Además, se considera determinante que el autor llevara dentro del saco y oculta la barra metálica con la que agredió a la víctima de forma sorpresiva y contundente; y que dada la duración y la reiteración de golpes mientras la mujer estaba viva y suplicando perdón, el autor buscó aumentar su dolor. «La acción se dirigió a causar males innecesarios para llevar a cabo el propósito homicida», recoge la sentencia.

Por contra, no aprecia atenuantes de arrebato u obcecación ni de confesión tardía, que la defensa del condenado ha pedido tener en cuenta en su recurso. A este respecto, la sala sostiene que el hecho de que existieran diferencias entre ambos no permite afirmar la concurrencia de estímulos que expliquen en alguna medida la reacción del sujeto; y que la confesión no fue completa y veraz, además de que tuvo escasa relevancia en la investigación porque hubo un testigo presencial.

Los hechos probados recogen que el condenado llegó a un acuerdo en agosto de 2019 con la mujer, a la que cedió una casa de campo de su propiedad a cambio de que le cuidara la finca y los animales. La relación se fue deteriorando hasta el punto de que la mujer procuraba estar en el interior de la vivienda cuando él acudía a la finca. En diciembre de 2019, el condenado exigió poner fin al contrato y que la mujer abandonara su propiedad antes del 10 de marzo de 2020.

El 30 de diciembre, el condenado se negó a avisar a un veterinario para que atendiera a un potro enfermo, lo que dio lugar a que la mujer tomara la decisión de retrasar el desalojo de la finca para no dejar a los animales a merced del hombre.

El 31 de enero de 2020, el condenado acudió a la finca y la inquilina le reprochó su actitud. Comenzó a grabar la discusión con su teléfono móvil, algo de lo que avisó previamente al hombre.

Al llegar a la parcela, el condenado llevaba una palanca de desencofrar escondida en el interior de un saco, que transportó por la finca siguiendo a la mujer, «con el único fin de emplearla para arrebatarle la vida a aquella, buscando el momento adecuado».

Según recogen los hechos probados, tras comprobar que no era observado por los vecinos el hombre sacó la barra de hierro y golpeó a la mujer varias veces hasta que cayó al suelo. El condenado se puso sobre ella y siguió golpeándola mientras ella suplicaba por su vida. «Pese a los ruegos, siguió golpeándola repetidamente en la cabeza, con el propósito deliberado de aumentar el dolor de la víctima y con total desprecio hacia ella».

Los hechos fueron presenciados por un vecino de una finca colindante, que llamó su atención pero que no pudo hacer nada para impedir que continuara golpeando a la mujer, ya que se encontraba a cierta distancia con varias alambradas por medio. Al llegar al lugar, le avisó de que iba a ir a denunciar los hechos al cuartel. Tras ello, el condenado confesó el crimen a la Guardia Civil.