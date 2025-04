«El sueño que tenía lo estoy cumpliendo ahora»

GLORIA CASARES ALMENDRALEJO. Domingo, 13 de febrero 2022, 08:25 Comenta Compartir

Hace poco más de dos años los relatos se amontonaban en el ordenador de Inma Rubiales, pero entonces aún no había logrado publicar ningún libro. Con 17 consiguió el milagro, que le publicaran su primer libro, 'Un amigo gratis', en una pequeña editorial. Y con él se obró el milagro. El éxito tomó de la mano a esta joven almendralejo a partir de entonces y aún no la ha soltado. Con 19 años ha logrado que la editorial Planeta le publique una novela, 'Hasta que nos quedemos sin estrellas'.

«La editora, Lola, se puso en contacto conmigo por videollamada y me dijo que estaba interesada en leer algo nuevo mío. Le enseñé 'Hasta que nos quedemos sin estrellas' y le encantó. A partir de ahí fue un proceso muy rápido, muy intenso, pero muy fácil gracias al equipo que tienen», asegura en una entrevista concedida a HOY.

Eso ha sucedido en apenas cuatro meses desde que publicó su cuarto libro y este viernes ya estaba en Madrid presentando «esta novela de romance para un público joven adulto» y tiene cerradas presentaciones en Sevilla y Málaga y a la espera de confirmar en Barcelona. Y, por supuesto, también en Almendralejo, la ciudad donde nació y estudió y que está siendo testigo de la fulgurante carrera de esta joven escritora que dice haber cumplido ya todos sus sueños.

«Publicar en Planeta siempre ha sido mi sueño, pero lo veía largo plazo, con 30 o 40 años y con quizás 30 libros, pero tan pronto y a los 19 años, no».

Tanto es así que, confiesa, «todavía no he elegido un sueño nuevo, porque el que tenía lo estoy cumpliendo ahora y me estoy centrando en disfrutarlo y lo estoy viviendo de una manera muy bonita».

Tras publicar la segunda edición el mismo día que salió la primera y con proyección de que también se venda en Latinoamérica, Inma Rubiales asegura que «va todo de carrerilla y me intento adaptar lo más rápido que puedo y disfrutarlo mucho».

Tono menos juvenil

El libro, de 560 páginas y «que tiene un tono menos juvenil, es un libro para todas las edades», supone ya una evolución en su escritura, reconoce. «Estamos creciendo mis obras, mis lectores y yo al mismo tiempo». «Tengo lectores que me siguen desde hace cuatro o cinco años que no tenía ningún libro en papel y han ido creciendo conmigo».

No solo ha evolucionado su escritura, también sus temas, «Antes trataba temas en los que un adolescente se podía sentir identificado, pero ahora son más maduros, hablo de miedos, de pérdida de alguien querido».

Libro, una historia de un 'youtuber', que está ya muy cansado de la fama de YouTube y se topa con una chica que lo está pasando mal en su vida en esos momentos, con su hermana en coma por un accidente de coche. Es entonces cuando un día, al abrir su coche, se encuentra al protagonista durmiendo. Viven en mundos diferentes hasta que sus destinos acaban cruzándose. La novela, describe, «está cargada de drama, de superación, de autoestima y de un montón de valores».

Y para más mérito, los ha escrito mientras compagina la escritura con su carrera de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Sevilla. «El equipo de la editorial se adapta a mí en este sentido y con los exámenes he estado más centrada en la universidad y ahora que he terminado estoy completamente centrada en la promoción del libro».