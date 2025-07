SubeRock despide su edición más multitudinaria

P. Cordovilla Miércoles, 9 de julio 2025, 08:06 Comenta Compartir

Numeroso público llegado desde distintos puntos de la Península Ibérica se citó el pasado fin de semana en la decimoséptima edición de SubeRock, el festival «gratis y a la sombra» que acoge el parque de España de San Vicente de Alcántara, con tres escenarios en los que se suceden las distintas actuaciones.

Bandas llegadas desde Estados Unidos, como The Mystery Lights, The Schizophonics y The Woggies, junto a otras portuguesas (Maquina) o los londinenses King Salami and The Cumberland Three, compartieron cartel con las nacionales The Limboos, Pájaro, Los Chicos o los pacenses Natacha. Entre la veintena de participantes también se encontraba Break the Senses, que ganó la batalla de bandas de SubeRock 2025.

Este festival atrae a público nacional y portugués amante del rock and roll, el garage, el punk, el soul y la psicodelia, un público apasionado de los sonidos y cultura underground que convive durante dos días con los vecinos del pueblo en perfecta armonía.