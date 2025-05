SubeRock celebra este fin de semana la que promete ser la mejor edición de la historia

GLORIA JOVER Jueves, 29 de junio 2023, 07:57 Comenta Compartir

La música volverá a inundar el parque de España mañana y el sábado. La decimosexta edición promete ser una de las mejores de la historia al contar con 27 espacios en la programación, 28 horas de actuaciones, 24 artistas y dj's procedentes de cinco países, según informa la Asociación Cultural Extremasound.

Este año el festival contará con tres escenarios: Estrella Galicia, San Vicente y Dj set. Mañana, a las 19 horas, dará comienzo esta cita tan esperada de la mano del Dj Iago Televiento. A continuación se podrá disfrutar de 'El Gobierno' a las 20 horas; 'Muck & The Mires' a las 21; The Bo Dereck's a las 22; Koko-Jean & The Tonics a las 23; 'Los Pepes' a las 00.30; 'Doctor Explosión' a la 1.30: y 'The Scaners' a las 2.30. A partir de las 3.30 empezará el turno del escenario Dj con Lola Lola y a las 5 horas, Castrox.

Durante el mediodía del sábado los conciertos se dividirán en los escenarios Dj set y Estrella Galicia. Iago Televiento y su Dj set a las 13 horas; 'Bantastic Fand' a las 14; 'Kike Kanalla' a las 15,30; 'Rack Roll & The Remayteds' a las 16; 'Kike Kanalla' a las 16.45; 'Goblin Circus' a las 17.15; 'Mr Yampi' a las 19.

Por la tarde noche los conciertos se trasladarán al escenario San Vicente y Estrella Galicia. 'The Oddballs' comenzará a las 20 horas; 'Calizo' a las 21h y 'Lola Lola' a las 22.

Sobre las 23.00 horas tendrá lugar la entrega de premios del concurso de bandas y a continuación actuará 'CSFC' a las 23.15; 'Les Luilles' a las 00.45; 'Tito Ramírez' 01.45; 'Solar Corona' a las 3 y el broche final lo pondrá a partir de las 4 'Tanaka original vinyl set'.

SubeRock es uno de los festivales extremeños más peculiares, ya que se celebra gratis –y a la sombra– como indica su lema. Un espacio único que acoge a las mejores bandas de garaje rock y underground nacionales e internacionales.

Está coorganizada por el Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara y la Asociación Cultural Extremasound e impulsado por decenas de empresarios y autónomos.