El sorteo de la ONCE deja más de 288.000 euros en Villanueva y 20.000 en Badajoz este fin de semana

Tania Agúndez Badajoz Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:56

La suerte ha vuelto a sonreir a Extremadura, esta vez de la mano del sorteo de la ONCE. Esta institución, con sus premios de loterías, ha repartido dos premios distintos en la región este fin de semana.

Por un lado, el 'Eurojackpot' ha dejado un premio de 288.934,50 euros en la localidad pacense de Villanueva de la Serena, en el sorteo del viernes, 31 de octubre.

La vendedora de la ONCE Josefa Pajuelo Carmona es quien ha repartido la suerte con el boleto del 'Eurojackpot' premiado con la segunda categoría (5 números más 1 sol).

Josefa Pajuelo tiene sus puntos de venta en el centro de salud y en el centro comercial Carrefour de esta localidad pacense.

Otro premio en Badajoz

Además, la vendedora Pamela Torres Ortiz ha dado un premio en Badajoz de 20.000 euros con la venta de un cupón del número 48639, correspondiente al Sueldazo Fin de Semana celebrado este domingo, 2 de noviembre. Pamela Torres es vendedora ambulante de la zona centro de la ciudad.

Para el próximo sorteo del 'Eurojackpot' de la ONCE, del martes 4 de noviembre, se pondrá en juego un bote de 42.000.000 de euros, para el acertante de los cinco números más los dos soles.

¿Qué es el 'Eurojackpot'?

'Eurojackpot' es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 17 países del espacio económico europeo. Y consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. El precio unitario de la combinación es de 2 euros.

El sorteo de 'Eurojackpot' se celebra todos los martes y viernes en Helsinki, ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 de euros que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría.

La ONCE comercializa el 'Eurojackpot' junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.