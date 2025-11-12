Sorprendido mientras intentaba 'chantear' la caza de una finca de Monesterio donde estaba prevista una montería

R. H. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:13 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha sorprendido a un vecino de Sevilla intentando 'chantear' la caza de una finca de Monesterio donde estaba prevista una montería. Esta práctica, que pretende la huida de los animales a otra finca, es una infracción relacionada con la Ley de Caza.

Este pasado mes de octubre, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, de la Guardia Civil de Fuente de Cantos observaron la presencia sospechosa de un vehículo que circulaba con las luces apagadas y se paró en la entrada de una finca.

Interceptaron el vehículo e identificaron al conductor, un vecino de Sevilla aficionado a la caza y que carecía de vinculación con explotaciones agrícolaganaderas en la zona. Posteriormente los agentes inspeccionaron el vehículo todoterreno y les llamó la atención el fuerte olor que desprendía algo del maletero.

En su interior, los agentes hallaron varias prendas cortadas e impregnadas en sustancias que emanaban este fuerte olor. Teóricamente, estos trapos tenían como finalidad, una vez colocadas estratégicamente en la finca, espantar la caza a otros terrenos.

Ante los hechos, supuestamente constituyentes de infracciones administrativas a Ley de Caza de Extremadura (Ley 14/2010), se formularon las correspondientes denuncias, que fueron remitidas a Consejería con competencias en materia de caza de la Junta de Extremadura, que es el órgano sancionar.