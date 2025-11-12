HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
Sucesos de Extremadura

Sorprendido mientras intentaba 'chantear' la caza de una finca de Monesterio donde estaba prevista una montería

Esta práctica, que pretende la huida de los animales a otra finca, es una infracción relacionada con la Ley de Caza

R. H.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:13

Comenta

La Guardia Civil ha sorprendido a un vecino de Sevilla intentando 'chantear' la caza de una finca de Monesterio donde estaba prevista una montería. Esta práctica, que pretende la huida de los animales a otra finca, es una infracción relacionada con la Ley de Caza.

Este pasado mes de octubre, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, de la Guardia Civil de Fuente de Cantos observaron la presencia sospechosa de un vehículo que circulaba con las luces apagadas y se paró en la entrada de una finca.

Interceptaron el vehículo e identificaron al conductor, un vecino de Sevilla aficionado a la caza y que carecía de vinculación con explotaciones agrícolaganaderas en la zona. Posteriormente los agentes inspeccionaron el vehículo todoterreno y les llamó la atención el fuerte olor que desprendía algo del maletero.

En su interior, los agentes hallaron varias prendas cortadas e impregnadas en sustancias que emanaban este fuerte olor. Teóricamente, estos trapos tenían como finalidad, una vez colocadas estratégicamente en la finca, espantar la caza a otros terrenos.

Ante los hechos, supuestamente constituyentes de infracciones administrativas a Ley de Caza de Extremadura (Ley 14/2010), se formularon las correspondientes denuncias, que fueron remitidas a Consejería con competencias en materia de caza de la Junta de Extremadura, que es el órgano sancionar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos intervienen para abrir un piso en Cáceres donde había un hombre muerto
  2. 2 La Aemet avisa de un nuevo temporal: la borrasca Claudia obliga a activar los avisos por lluvia y viento en Extremadura
  3. 3 Óscar Fernández encabezará la candidatura de Vox a las elecciones del 21 de diciembre
  4. 4

    Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra
  5. 5 Los Javis se separan tras trece años de relación
  6. 6 Alfonso Gallardo dará nombre a la calle en la que nació en Jerez de los Caballeros
  7. 7 Empieza a normalizarse el reparto de paquetes en Badajoz: «El fin de semana hemos entregado 950 envíos»
  8. 8

    La Junta confirma ocho focos de gripe aviar en aves silvestres de Extremadura
  9. 9 El escritor extremeño Javier Cercas desmiente la versión del rey Juan Carlos de sus memorias
  10. 10 Herido un joven con traumatismos tras una accidente deportivo en Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sorprendido mientras intentaba 'chantear' la caza de una finca de Monesterio donde estaba prevista una montería

Sorprendido mientras intentaba &#039;chantear&#039; la caza de una finca de Monesterio donde estaba prevista una montería