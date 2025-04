J. M. MÉNDEZ PEÑA Martes, 17 de mayo 2022, 08:53 Comenta Compartir

Soraya Arnelas actuará en las Ferias y Fiestas de Olivenza 2022 Su concierto será el sábado 13 de agosto, a las 22.00 horas, en la plaza de Portugal (Paseo Chico) y la entrada será gratuita.

Tras darse a conocer en 2005 en el programa Operación Triunfo y cosechar innumerables éxitos durante más de 15 años, Soraya Arnelas (Valencia de Alcántara, 1982) vuelve a los escenarios con su trabajo 'Te quiero a ti', un nuevo single que en cinco días ya acumula más de 39.000 visualizaciones en la plataforma YouTube. Entre sus éxitos está 'Mi mundo sin ti', 'Self control', 'Live your dreams', 'Sin miedo', 'Corazón de fuego', 'Dreamer', 'Feeling you', 'Con fuego', 'Plastic' o 'La noche es para mí' tema con el que representó a España en Eurovisión en 2009.

Arnelas se suma a los cantantes y grupos ya confirmados para las Ferias y Fiestas, como Sergio Dalma que actuará el 14 de agosto en el auditorio municipal y el grupo extremeño Bandcover, que actuará el viernes 12 de agosto.

Temas

Olivenza