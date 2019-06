La Siberia extremeña en la voz de sus gentes

A finales de los años ochenta llegué al instituto de Herrera del Duque, en la Siberia Extremeña. Siempre he animado a mis alumnos a que se acerquen a la tradición oral, a que hablen con sus padres y abuelos y les recojan parte de esa sabiduría popular que han ido atesorando a lo largo de su vida. Uno de los argumentos que utilizaba era que si ellos no recogían cómo eran, y habían sido, por ejemplo, las fiestas, las comidas, los juegos, las creencias, etc., de sus pueblos, podían estar seguros de que no iba a ir por allí ningún antropólogo a realizar esa labor. Bueno, pues me equivoqué. Entre 1994 y 1995 estuvo por allí, en varias ocasiones, un antropólogo, Javier Marcos Arévalo. Y estuvo bastantes días, los suficientes para realizar entrevistas, en casi todos los pueblos, a más de medio centenar de personas destacadas. Yo le ayudé a localizar informantes. Algunos se me quejaban después de que las entrevistas habían sido demasiado largas, lo que demuestra la exhaustividad con que se hicieron.

En fin, que yo modifiqué mi argumento. Sí, era verdad que había venido por la comarca un antropólogo; pero, sus investigaciones seguramente no llegarían a publicarse. Así lo creí durante años; pero, de nuevo, me equivoqué. El año pasado, 2018, la Fundación CB y la Universidad de Extremadura publicaron el libro, y no con un resumen de aquellas largas entrevistas, sino con la mayor parte de las informaciones que recogió el autor.

El resultado, por tanto, no podía ser sino un gran libro, por la calidad y por la cantidad. Casi seiscientas páginas en tamaño cercano al folio. Y sin referencias bibliográficas, aunque el autor las conoce. La lectura del libro nos descubre el gran trabajo de campo etnográfico realizado por Javier Marcos, quien ha utilizado el método antropológico para estudiar una sociedad humana. Un libro de lectura obligada para los habitantes de la comarca de la Siberia extremeña; pero, sobre todo, un libro de consulta para todos los interesados en la etnografía y en la tradición oral. Porque lo que ha hecho el profesor Marcos ha sido describir la cultura tradicional de una comarca alejada de los centros de decisión política; pero, a la vez, reflexionar sobre el cambio social que ha experimentado esa cultura tradicional en particular, y el medio rural en general.

Y esta descripción y reflexión las ha hecho a través de su percepción personal, observando y analizando lo que vio y oyó; pero, a la vez, a través de la mirada y el sentir de los informantes, con la transcripción de las entrevistas realizadas. Porque así es como se presenta el texto, aunando lo que dicen los informantes y lo que observa e interpreta el etnólogo. De esta manera, a través de los diferentes capítulos, el autor nos muestra el cambio social experimentado en la Siberia extremeña desde hace varias décadas. Y también las perspectivas (positivas y negativas) de futuro para la comarca.

El libro se abre con un prólogo de Jesús Contreras (catedrático de Antropología Social), una introducción y una explicación con los planteamientos metodológicos (proyecto, trabajo de campo, cuestionario, informantes.). Después, el trabajo etnográfico se desarrolla en 24 apartados, que recogen más de un centenar de temas, referidos al medio natural y social de la comarca (arquitectura vernácula, oficios y artesanías, caza y pesca, cultura pastoril, alimentación.), el asociacionismo (formas de sociabilidad, estratificación social, rivalidades, localismos, emigración.), la religiosidad (rituales festivos, ciclo vital, sistemas de herencia, tradición oral, creencias, medicina tradicional.).

La obra termina con un extenso vocabulario dialectal, con más de dos mil palabras, y con los más de cuatrocientos ítems de la encuesta.

En definitiva, se trata de una obra monumental y ya imprescindible para la historia y el conocimiento de esta comarca. Siempre solemos decir que sería conveniente contar con un libro así de cada pueblo extremeño; pero, ahora, nos gustaría también contar con una obra parecida a esta en cada comarca, aunque es un deseo quizá irrealizable, porque pocos autores estarían dispuestos, y capacitados, para llevar a cabo una obra de tal envergadura.