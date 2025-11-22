HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El sevillano Diego Vaya gana el 45⁰ Premio Literario Felipe Trigo

La novela 'Al final de las voces' fue la seleccionada por un jurado que eligió como finalista una obra de Gregorio González Olmos

Estrella Domeque

Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:35

El escritor sevillano Diego Vaya se ha proclamado ganador del 45° Premio Literario Felipe Trigo. La obra 'Al final de las voces' ha sido seleccionada por el jurado entre las diez finalistas de las 267 novelas presentadas a esta edición.

«Este premio es un verdadero espaldarazo para cualquier escritor», expresaba el ganador tras conocer la noticia por videollamada. «Me interesaba crear una novela donde hubiera una investigación dentro de la investigación», decía sobre su novela este profesor de Lengua y Literatura.

Según explicó el escritor Javier Sierra, presidente del jurado, la novela cuenta la historia de una estudiante de periodismo de 22 años. Además, añadió, «deben saborearla como lo hemos hecho nosotros en el jurado».

El jurado seleccionó como finalista 'El hospital de la piedra', de Gregorio González Olmos, que ya ganó este mismo premio en 2016. Residente en Zamora, se mostró en la entrevista «muy contento de haber recibido este reconocimiento».

Sobre la novela, explicó que siente «admiración por la historia, sobre todo la Edad Media».

El Felipe Trigo está dotado con un primer premio de 20.000 euros para la novela ganadora y un segundo premio de 6.500 euros para la novela finalista. Las obras premiadas serán publicadas y distribuidas por la Fundación José Manuel Lara.

La gala fue presentada por Ana Pecos y Juan Pedro Sánchez. Mientras que la actuación musical corría a cargo del músico y cantautor Pedro Pastor.

