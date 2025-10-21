HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil

El SES reactiva la actividad quirúrgica y de consultas en el hospital Siberia-Serena tras siete años sin funcionar

El equipo de Traumatología del área de Salud Don Benito-Villanueva de la Serena ya ha comenzado a realizar estas intervenciones en Talarrubias

R. H.

Martes, 21 de octubre 2025, 13:12

El SES reactiva la actividad quirúrgica sin ingreso hospitalario y de consultas en el hospital Siberia-Serena tras siete años sin funcionar. Así lo ha anunciado este martes, en concreto, que el equipo de Traumatología del área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ya ha comenzado a realizar este tipo de intervenciones, que permitirán reducir los tiempos de espera y que se suman a otras ya en marcha desde finales de 2024, informa la Junta en una nota.

Entre ellas, cita el inicio de las cirugías laparoscópicas llevadas a cabo por el servicio de Cirugía General y la programación de operaciones con ingreso hospitalario, para mujeres con incontinencia urinaria realizadas por el Servicio de Urología.

En paralelo, el SES continúa con la mejora de la infraestructura tecnológica. En concreto, ha incorporado un nuevo portátil de Rayos X, con una inversión de 136.125 euros, que se utilizará tanto en Urgencias como en Medicina Interna. Este portátil de Rayos X se suma a la renovación del equipamiento del servicio de rayos del hospital, donde en el último año se han instalado un nuevo mamógrafo y una sala de Rayos X digital, directa y robotizada.

«Estas acciones forman parte del plan del SES y del Gobierno de la presidenta María Guardiola para dotar al Hospital Siberia Serena de una mayor capacidad asistencial y tecnológica, y así garantizar una atención sanitaria equitativa y de calidad en el entorno rural», concluye la nota.

