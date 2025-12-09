El servicio de teleasistencia domiciliaria crece en usuarios

E. Domeque Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El servicio de teleasistencia domiciliaria ha incrementado el número de usuarios en 15 para alcanzar casi las 200 personas beneficiarias. Se trata de un servicio puesto en marcha en 2003 por el Ayuntamiento y que continúa en la actualidad tras renovarse recientemente su adjudicación.

«Es uno de los recursos más valiosos que ofrecemos a quienes necesitan apoyo para afrontar situaciones de emergencia, inseguridad, soledad o aislamiento», explica Ana Mansanet, concejal de Servicios Sociales, que considera que se trata de una herramienta fundamental para la autonomía, el acompañamiento y la seguridad de muchas personas bien mayores o en situación de dependencia.

Además de mantener el servicio básico, el Ayuntamiento ha reforzado la oferta, «aumentando el número de terminales, que se suman a los ya activos, garantizando su continuidad».

Por lo que respecta a las prestaciones que el servicio de teleasistencia tiene, la concejal de Servicios Sociales señala que es una prestación que funciona durante todo el año y las 24 horas del día. «Un servicio bidireccional que supone una atención inmediata ante cualquier situación de emergencia, además de atención presencial cuando es necesaria», añade.

Prevención y seguimiento

De ser necesario, a través del servicio se movilizan recursos sanitarios, sociales o domiciliarios; además de la prevención de riesgos y seguimiento permanente. «No menos importante, son los recordatorios de medicación y gestión de agendas para los usuarios del servicio», recuerda Mansanet.

Este servicio está dirigido a personas mayores de 65 años en situación de riesgo, a personas con discapacidad, y en general, a cualquier ciudadano que, por su situación personal requiera un apoyo especial detectado por los servicios sociales.

Para recibir información o tramitar el alta, en el Servicio Social de Base, ubicado en Plaza de España. Un servicio que puede solicitarse de forma independiente o que puede ser complementario a otros servicios como el de ayuda a domicilio.