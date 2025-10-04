El servicio de Policía Local de Don Benito se extiende a las entidades locales

E. Domeque Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Don Benito ha anunciado la puesta en marcha de un convenio de colaboración con las entidades locales menores del municipio que propiciará que haya agentes de Policía Local en estos municipios.

El objetivo de este acuerdo, explican desde el Consistorio dombenitense, es acercar los servicios de la Policía Local más allá del casco urbano, «garantizando una mayor proximidad en materia de seguridad y atención ciudadana para todos los vecinos».

Según ha explicado el inspector jefe de la Policía Local, Emilio García, el convenio permitirá que aquellas entidades locales que lo deseen se adhieran al programa, de manera que la Policía Local pueda prestar sus servicios en cada una de ellas.

«La iniciativa refuerza la vocación de cercanía del cuerpo, fomentando la colaboración y la mediación en los conflictos vecinales». afirma Emilio García.

Entre las principales novedades destaca la extensión del servicio de mediación policial, en funcionamiento en Don Benito desde el pasado mes de mayo, que se centra en resolver problemáticas relacionadas con conflictos comunitarios.

Este recurso, coordinado por la Unidad de Mediación, dirigida por el inspector Eloy Cabezas, ofrece una respuesta eficaz y preventiva ante conflictos de convivencia, trabajando además de la mano de los profesionales de los servicios sociales.

El servicio de mediación, que ya opera en tres entidades locales menores a modo de prueba, ha superado las expectativas iniciales y ha alcanzado un elevado porcentaje de éxito en la resolución de conflictos. Aunque comenzó centrado en problemas de convivencia vecinal, actualmente también atiende casos más sensibles, como situaciones de personas dependientes o desacuerdos relacionados con custodias familiares.

El procedimiento de actuación seguirá el mismo modelo que en Don Benito: a petición de los propios vecinos o a través de la solicitud de las administraciones locales. De este modo, «se asegura una respuesta cercana, humana y adaptada a las necesidades de cada comunidad».

Para el Ayuntamiento de Don Benito, a través de este convenio, las entidades locales menores de Valdehornillos, Vivares, Ruecas, El Torviscal, Hernán Cortés y Gargáligas «avanzan hacia un modelo de seguridad participativo, basado en la confianza, la convivencia y la implicación ciudadana».