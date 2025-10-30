Sergio Barquilla estrena en Alburquerque 'Luces, magia y acción'
P. CORDOVILLA
Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00
La Universidad Popular de Alburquerque presenta el estreno del espectáculo 'Luces, magia y acción', la nueva obra del ilusionista Sergio Barquilla. La cita es ... mañana a las 20.00 horas, en la Casa de la Cultura Luis Landero. Se inspira en el encanto de las grandes películas. «Combina el ritmo ágil del cine con la ilusión del teatro y el arte del ilusionismo, ofreciendo una función repleta de humor, música original y sorprendentes efectos visuales».
