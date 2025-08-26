El 27 de septiembre, procesión extraordinaria de la Virgen de la Paz

La Archicofradía del Santísimo Sacramento culmina dentro de un mes un extenso programa de actos para celebrar en 2025 el 50 aniversario de ... la llegada a Jerez de los Caballeros. La cofradía del Santísimo ha presentado el cartel anunciador de la procesión extraordinaria de La Paz, un acto que se lleva preparando al milímetro desde hace meses y que aún quedan algunos retoques para cerrarlo definitivamente. Ese cartel es un trabajo en el que han intervenido dos personas. de la Virgen de la Paz a Jerez de los Caballeros. El sábado 27 de septiembre se celebrará una procesión extraordinaria de Nuestra Señora de la Paz. Será aproximadamente a partir de las 19 horas, tras la misa que tendrá lugar en la iglesia parroquial de San Bartolomé a las 18 horas.

Se trata de una obra compuesta en torno a un retrato de la Virgen Dolorosa, realizado por el onubense Manuel Caliani Santos, mientras que el diseño gráfico que completa la obra, la composición final, ha sido llevado a cabo por el jerezano Jesús Romero Moreno,artista del exorno floral que lleva más de 20 años adornando pasos y vistiendo imágenes de vírgenes de Jerez y de otras poblaciones de la provincia. Entre ellas, la Virgen de la Paz.

El cartel de la procesión extraordinaria representa el cielo, la tierra y a María Santísima de la Paz como nexo entre lo terrenal y lo divino. Cielo representado por la luz divina, nubes y palomas. Tierra, explica la Archicofradía del Santísimo en sus redes sociales, representada por rosas, símbolo de pureza, espigas de trigo como representación sacramental y ramas de olivo haciendo alusión a la paz en la tierra sobre Jerez, que la acogió hace ya 50 años.

El solemne paso de la Virgen del Barrio Alto por las calles jerezanas cuenta con la implicación no solo de su cofradía sino de bandas de músicas y otras asociaciones locales, que engalanará balcones y ventanas a su paso. En realidad, es el homenaje del pueblo de Jerez de los Caballeros a Nuestra Señora de la Paz.

El imaginero y escultor sevillano de raíces extremeñas Luis Álvarez Duarte fue su creador. Recibió ese encargo en 1974, La Paz llegó a Jerez en enero de 1975 y procesionó por primera vez en el Jueves Santo de 1976.

La hermandad jerezana del Santísimo Sacramento, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, ha elaborado un completo programa de actividades para festejar los 50 años de la Virgen de la Paz. La cofradía sacó un concurso para elaborar el logotipo conmemorativo. El ganador del mismo ha sido el jerezano Esteban Méndez Díaz.

Al mismo tiempo encargó a Ventura Gómez, imaginero, escultor y pintor discípulo de Álvarez Duarte, un cartel de la efeméride. También ha habido una exposición sacra virtual en la que se dará a conocer todo el patrimonio de la Santa Cena y, específicamente, de la Virgen de la Paz.

Aparte de ese programa desarrollado por la Archicofradía del Santísimo, la Virgen de la Paz ha sido también más protagonista este año porque su rostro ha iluminado el cartel oficial de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional. El cartel lo elaboró el sevillano Ventura Gómez, muy vinculado a la hermandad del Barrio Alto jerezano.