«Sentirme un pequeño profeta en mi tierra es increíble y poco frecuente»

J. S. GÓMEZ ESPARRAGALEJO. Martes, 1 de febrero 2022, 08:14 | Actualizado 08:39h. Comenta Compartir

José Antonio López Guerrero, JAL (como es conocido en la localidad), nació en Madrid 1962, pero su familia materna procede de Esparragalejo. Es investigador y profesor titular de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y director del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Tras un primer postdoctorado en el Centro de Investigaciones Biológicas, continuó su formación en el Centro Alemán de Investigaciones Oncológicas (Heidelberg, 1993-1996). En la actualidad dirige el grupo de Neurovirología de la UAM. También dirige, presenta o colabora en programas de radio y televisión, así como en prensa escrita. Ha organizado o participado en programas y jornadas de divulgación científica en Alemania, Suecia, México, Argentina, Chile y Marruecos.

José Antonio nunca ha perdido su vinculación con Esparragalejo y Extremadura. En 2019 fue pregonero de las fiestas de la Virgen de la Salud y recientemente ha inaugurado un parque que lleva su nombre. El pasado 24 de noviembre impartió la lección inaugural de la Universidad de Mayores de la UEx.

–Siempre ha declarado sentirse orgulloso de su procedencia extremeña. ¿Cómo se sientes ahora que ha sido propuesto por la Asociación de Casas de Extremadura en Madrid y por el Ayuntamiento de Esparragalejo para recibir la Medalla de Extremadura?

–Es un cúmulo se sensaciones y todas maravillosas: orgullo, honra, emoción, satisfacción... La verdad es que sentirme un pequeño profeta en mi pequeña-gran tierra es increíble y poco frecuente en el mundo que vivimos... Independientemente del fallo final, que un científico en activo sea propuesto para tal reconocimiento es ya un galardón que me llevaré de todas todas. Claro está, conseguir la Medalla sería el sueño cumbre de cualquier extremeño, de nacimiento o de ascendencia.

–¿Qué recuerdos tiene de los veranos que pasaba en Esparragalejo?

–Recuerdos lejanos, de un niño inquieto, que observaba todo y no dejaba de hacerse preguntas. Veranos cálidos –familiares y por temperaturas extremas–, jugando a la sombra de la casa de mi abuela Emilia. Siestas largas e interminables para un hiperactivo como yo... Escapadas con un amigo con el que acababa remojándome en la charca, buscando alguna higuera que diera sombra y... brevas... Veranos familiares –casi medio pueblo, de hecho–, veranos largos, con olor a siega, a melonar, a pozo...

Comunicador

–En su juventud era un divulgador nato, ya tenía bastante claro cuál sería tu futuro, ¿cómo lo llevaban sus amigos?

–Efectivamente, ya de pequeño –y por pequeño hablo de un niño de 6-7 años– me gustaba contarles a mis amigos lo que iba aprendiendo en el cole. En Alemania, como emigrante, llegué a sustituir al profesor –cuando estaba enfermo– explicando a mis propios compañeros la clase del momento y algunos decían que les gustaba más que la 'oficial'. Siempre me ha gustado la comunicación de lo que observaba a mi alrededor y, al parecer, no lo hacía del todo mal. Sobre cómo llegaba esto a mis amigos... habría que preguntarles a ellos, pero pocos se han quejado, jejeje.

«Deberíamos tener derecho a saber si nuestro médico o profesor está o no vacunado» VACUNACIÓN

–¿Cómo lleva lo de estar casi todos los días en los medios de comunicación y ser uno de los virólogos más famosos de España?

–Pues con sensaciones enfrentadas. Por una parte, llevo más de 30 años dedicado a la divulgación científica y casi 20 con mis propios programas en RNE. No me era ajena la comunicación social de la ciencia en medios de comunicación. De hecho, ya he recibido algunos reconocimientos antes de la pandemia –ser pregonero en mi pueblo, por ejemplo–. Es cierto que ahora la visibilidad por esta maldita pandemia es constante, pero, como miembro de la Sociedad Española de Virología, virólogo en activo, o como divulgador científico –soy el director de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa–, creo que mi obligación es intentar transmitir a la población lo que se va conociendo, con sus fallos y sus aciertos, de este patógeno que nos ha puesto en jaque.

Ampliar El científico con uno de sus muchos reconocimientos por su labor investigadora y divulgativa. HOY

–Es un defensor de las vacunas contra la covid-19, ¿qué le diría al colectivo de personas que no quieren vacunarse?

–Bueno, hay tres perfiles de personas sin vacunas: Los ideológicos recalcitrantes, sin base científica pero que solo aceptarán información que les reafirme en sus prejuicios. A este colectivo, poco se les puede decir más allá de que, frente a su derecho por la ley actual a no vacunarse está el del resto de la sociedad a defender su salud colectiva, y la presión hospitalaria. También está un grupo importante de indecisos, quizás, por la información o ciertos recelos, legítimos o no. A este grupo sí querría decirles que la vacunación es la única llave que nos abre la puerta del final de la pandemia; que es algo que se está emprendiendo a nivel mundial y que, si me lo permiten –y en tono irónico y sin pretender ofender–, no puede ser muy malo cuando hasta nuestros políticos se han peleado por ponérsela. El tercer grupo está formado por aquellos que, aun queriendo vacunarse, no pueden hacerlo por diferentes problemas sanitarios. A estas personas, simplemente mandarles mucho ánimo y que confíen en sus facultativos.

«Independientemente del fallo final, que un científico en activo sea propuesto es ya un galardón» MEDALLA DE EXTREMADURA

–¿Cree que debería ser obligatoria la vacunación en España, como está empezando a ocurrir en algunos países de Europa?

–No, no lo creo, por lo menos de momento. Tenemos un alto nivel vacunal en España en comparación con otros países. Tenemos que seguir haciendo pedagogía sobre la importancia de la vacunación. Otra cosa es que crea que debería orquestarse alguna ley que impida que médicos y personal esencial, con contacto directo con personal potencialmente vulnerable, antivacunas esté en primera línea de batalla. Mi opinión, y es personal, es que deberíamos tener derecho a saber si nuestro médico o profesor está o no vacunado.

–En estos momentos que parece que se doblega la sexta ola, ¿cómo ve la situación de la pandemia?

–Esperemos que sea la gran ola definitiva. Riesgo cero no existe. No sabemos qué originó ómicron, por lo que no podemos descartar que se origine otra parecida, aunque parece poco probable que aparezca otra con más efectividad en la transmisión –reconozco que algo parecido dije de delta y aquí estamos–. En cualquier caso, deberemos convivir con el virus y con brotes epidémicos estacionales casi con seguridad. Tendremos que cambiar la forma de tratar la pandemia y eso implica un cambio de paradigma, llamémoslo gripalización o coronavilización.