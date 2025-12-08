Señales con acento extremeño contra el acoso escolar

Estrella Domeque Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Una señal de tráfico con un mensaje claro: ‘Acho, Stop Bullying’. Es la última iniciativa del artista villanovense Fernando Sembrador, un simbólico cartel que se ha instalado en el IES Pedro de Valdivia dentro del proyecto ‘Señales contra el bullying’. «Se trata de dirigirse directamente a los jóvenes para, entre todos, trabajar en la prevención del acoso escolar», explica Fernando Sembrador.

El creador de los emoticonos extremeños pretende ahora que, «con algo tan habitual para cualquiera como son las distintas señales de tráfico», estudiantes de instituto «se conciencien sobre la necesidad de denunciar estos casos, además de solidarizarse con aquellos jóvenes estudiantes que puedan ser víctimas de acoso escolar».

i

www.hoyvillanueva.es

Se hace con mensajes como ‘Stop Bullying’, ‘Zona libre de acoso‘ y ‘Stop Abusones’, «mensajes con un lenguaje directo, cercano y empático con una expresión tan extremeña como decir ‘Acho’, también muy utilizada por los jóvenes».

El objetivo es que la iniciativa llegue ahora a otros centros educativos y que el propio alumnado cree nuevas señales contra el acoso escolar que, recuerda Sembrador, él mismo sufrió en su juventud. «Hay que poner en primera línea este problema que afecta a tantos niños y jóvenes e implicar precisamente a ellos para que sean una parte activa».

La directora de este instituto villanovense, Leonor Casco, quiso agradecer este gesto del artista local y su compromiso para que, entre todos, se trabaje contra el acoso dentro y fuera de las aulas.

«Dejar el acoso y la intolerancia fuera del sistema escolar y de la vida, es en lo que se debe trabajar para lograr un entorno respetuoso y seguro», dijo en una presentación en la que dos alumnas del centro leyeron un manifiesto contra el acoso escolar.

Sumar a los jóvenes

Esta campaña comienza con estas señales de tráfico y el objetivo que se trabaje de forma integral y transversal tanto en institutos como en colegios, que sea un proyecto colectivo.

Es una iniciativa que cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento. «Los jóvenes debéis sumaros a este proyecto, concienciando y sensibilizando sobre la necesidad de actuar, de no permitir el acoso y de denunciarlo, fomentando vuestra responsabilidad y compromiso», expresó la alcaldesa Ana Belén Fernández, quien subrayó la importancia de que toda la sociedad y todos en cada ámbito de su vida «trabajemos en la concienciación y en la necesidad de detener el acoso escolar».