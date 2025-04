GLORIA CASARES Miércoles, 24 de agosto 2022, 07:40 Comenta Compartir

Manolo Vivas, presidente de honor de la Plataforma por la Sanidad Pública, salió ayer de la residencia de mayores en la que está desde hace unos años para celebrar su 94 cumpleaños con sus compañeros en una cafetería céntrica. Pero parecía estar más pendiente de pedir que se creara un grupo de Whatsapp para estar continuamente en contacto con todos los miembros de la plataforma que de soplar las velas.

Esta petición la hacía mientras tenía delante la tarta, encargada por el actual presidente, Miguel García, y entre el mensaje de felicitación del presidente extremeño, Fernández Vara, y las llamadas del alcalde, José María Ramírez, y de la que ha sido su médica. Este hecho es un ejemplo de la personalidad reivindicativa Manolo.

A los 94 años conserva intacto el carácter luchador que, antes de iniciarse el siglo XXI y junto a su hermana Elisa, ya fallecida, supo reunir las voluntades de cientos de vecinos para crear la Plataforma pro Hospital de Almendralejo, que después de muchos avatares impulsó la construcción del Hospital de Tierra de Barros.

Preguntado por la situación sociosanitaria en Almendralejo en la actualidad, Manolo lo tiene claro: «estamos bien, pero necesitamos más residencias, sobre todo públicas. Hay que tener en cuenta que solo tenemos una y es muy pequeña, tiene 50 plazas. Y aquí hacen falta más. El que haya una residencia privada no quiere decir nada, porque esa residencia es muy cara y los trabajadores ahí no pueden acceder, aunque tenga algunas plazas concertadas, pero no es lo mismo».

Buen trato

En cuanto al Hospital de Tierra de Barros, se siente «satisfecho, sí, orgulloso, no; porque el orgullo para mí no es nada. Yo ahora no sé cómo está el hospital, pero sé que se están haciendo muchas operaciones y la gente que va a allí salen diciendo que los tratan muy bien».

Aunque ya ha llovido mucho, no tanto como sería aconsejable, desde que en 2003 comenzó a presidir esta plataforma, incluso desde que en 2008 pasó a ser el presidente de honor con el cambio de nombre del colectivo, Manolo sigue al tanto de todo. Ahora lo hace a través de las redes sociales, de las que es fiel seguidor. «Veo que hay muchas cosas que hay que hacer y no se hacen, no solo de sanidad, de todo. Por ejemplo, hay una cosa que no me la explico, por qué no se hace un paso a nivel subterráneo o elevado en el paso a nivel de la carretera de Alange, eso es inconcebible».

También reclama que comience de una vez la obra de reforma del antiguo mercado.

Temas

Almendralejo