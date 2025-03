Los Santos de Maimona busca por los caminos a su Virgen de la Estrella

Pasan los días desde que el pasado Miércoles Santo desapareciera la cabeza y la corona de la Virgen de la Estrella de Los Santos de Maimona ... , pero los santeños no han perdido la fe de encontrarla en algún sitio.

Desde el momento en el que la Junta de Gobierno de la Hermandad tuvo conocimiento de la desaparición de una parte tan importante de la imagen, los vecinos no han dejado de buscarla.

Como viene informando HOY, la Guardia Civil busca a cuatro personas que ese día entraron en la ermita y arrancaron la cabeza de la imagen. La intención primera fue llevarse a la imagen, pero en el intento de desanclarla se partió por la zona más frágil, el cuello, y los ladrones salieron del camarín de la Virgen con el botín de una cabeza, de gran valor patrimonial, pero sobre todo sentimental, y una corona de latón, dorada, pero de escasísimo valor.

«Aquella misma noche -señalan la mayordoma Mari Carmen Tinoco y la camarera mayor Toni Marín- iniciamos nosotros, los de la Junta, una búsqueda por los alrededores, pero sin ningún fruto». Desde entonces se ha animado al vecindario a que busque en el campo, por los caminos y cunetas la cabeza que está adornada por una melena de pelo de mujer. Quedaros con la corona, pero devolvednos a la carita de la Virgen de la Estrella que tanto queremos», reclama Mari Carmen Tinoco cada vez que se habla de este tema.

«A mí me da la impresión de que, como ocurriera en su primera aparición de la imagen de la virgen, también este trozo de nuestra Madre se aparecerá a alguien cualquier día… Es lo que esperamos que nos la devuelvan, que encontremos su cara para poderla restaurar»-dice Toni Marín.

Entre basuras

El mismo Jueves Santo unos cuantos obreros municipales, de manera voluntaria y con la supervisión del concejal de cultura Antonio Marín, estuvieron revolviendo entre las basuras de todo el pueblo.

«Fue una lucha sin cuartel, el camión de la basura nos llevó a un campo del ayuntamiento en la zona de la 'faneguita', junto al castillo, dos camiones completos de basuras y rebuscamos entre más de cinco mil kilos. Solo encontramos una muñeca que, en un principio, parecía que podría ser la cabeza, pero nada...»

Ampliar Buscando la cabeza de la Virgen de la Estrella. Lucio Poves

Si el curioso se da una vuelta por el campo, seguro que se encuentra a santeños que, aprovechando sus paseos, miran en las cunetas y revuelven las bolsas sospechosas. Incluso cuando conducen paran el coche porque les ha parecido ver algo que pudiera ser esa preciada imagen.

Por los caminos

«Lo pienso todos los días, y miro cada vez que vengo a tirar la basura; he mirado en una gavia en el Rincón, he ido por la zona del puente María Gordillo hasta la estación, he bajado por la rivera y no he visto nada... Estamos todos poco más o menos... Una cosa que parece imposible pero es cierto»- explica el Nene, un conocido vecino santeño.

El camino de la Virgen siempre está lleno de devotos que van y vienen al santuario. Tina lo hace a diario, con visita y rezo a la Virgen.

«Siempre miro por los alrededores por si pudiera estar en algún sitio escondida, pero lo veo muy complicado, es difícil que aparezca». Otra devota, que también viene de rezar a la Virgen, Agustina, señala que tiene esperanza: «Yo sí creo que la imagen puede aparecer… Voy mirando por todos sitios; los ladrones no son del pueblo, vete a saber dónde la tienen, si es que la tienen, o donde la han dejado. Pero yo tengo esperanza de que la cabecita vuelva a su casa con su Niño Jesús que los ladrones no se llevaron y vuelva a estar la Virgen en su trono».

Julia tiene una premonición: «Ojalá se aparezca delante de alguien; lo pido todos los días a Dios: que nos la traiga, que nos hace mucha falta».

Ampliar Los vecinos rastrean el pueblo. Lucio Poves

Rafael gestiona una finca por la carretera que va a Badajoz desde el pueblo y por caminos cerca de la Sierra. «Ando de aquí para allá, 'esparragueando' y miro siempre pensando en la Virgen y en la posibilidad de que pudiera estar detrás de una pared en el camino».

De momento no se ha perdido la esperanza pero son ya muchos días. En los balcones y ventanas de las casas se están colocando estampas y murales de la imagen de la Virgen de la Estrella como acto de reparación por el ataque sufrido por la Imagen de la patrona.

La primera misa de 'reparación' que se va a celebrar en el santuario, después de los hechos ocurridos el Miércoles Santo, será este jueves y estará presidida por el párroco Leonardo Terrazas. También se traslada a este jueves la oración ante el Santísimo que el grupo de adoradores de la Parroquia celebran cada último jueves de Badajoz, Celso Morga presidirá otra eucaristía y también otra adoración ante el Santísimo el jueves siguiente