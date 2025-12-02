El Santiago Apóstol de Almendralejo celebra sus Jornadas de FP y Empresa

Paco Galeano Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El IES Santiago Apóstol organiza hasta el jueves la vigésima edición de las Jornadas Técnicas de Formación Profesional y Empresa. Este encuentro, consolidado como referente en el ámbito educativo, adquiere este año una relevancia especial al coincidir con la conmemoración del 75º aniversario del centro.

El eje central de las charlas será la economía social, sostenible e innovadora, con el objetivo de proporcionar una visión integral de un modelo socioeconómico que sitúa a las personas en el centro y promueve la sostenibilidad ambiental, social y económica, apostando por la innovación como motor de cambio.

Como parte de los actos del aniversario, el evento contará con la participación de antiguos alumnos de las distintas familias profesionales. Estos invitados compartirán sus experiencias académicas y su proceso de inserción en el mercado laboral. La programación puede consultarse en la web del centro.