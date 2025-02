La Sansilvestre vuelve a ser presencial con 1.500 dorsales

ESTRELLA DOMEQUE Martes, 14 de diciembre 2021, 07:59 Comenta Compartir

Si la situación sanitaria lo permite, la Sansilvestre Dombenitense cumplirá en este 2021 sus 22 ediciones despidiendo el año en Don Benito. En total, serán 1.500 los dorsales disponibles y se celebrará el 31 de diciembre a partir de las 11 de la mañana con salida y meta en la plaza de España. Así, tras el parón del año pasado provocado por la pandemia que impidió su realización presencial y fue virtual, en este 2021 vuelve a ser presencial.

Esta prueba está organizada por la Delegación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Don Benito, el Club Atletismo Don Benito y el Gimnasio Olimpia Squash, y parte de los fondos recaudados se destinan a dos asociaciones locales, además de colaborar con Cáritas.

Además, se llevará a cabo un protocolo atendiendo a la situación sanitaria existente en el momento de la realización de la prueba cumpliendo la normativa vigente.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones de todos los participantes deberán realizarse por riguroso orden con un máximo de 1.000 inscripciones en la tercera carrera, de sub 16 en adelante. El plazo estará abierto hasta el 28 de diciembre, o hasta agotar dorsales, a través de la página web de Chip Serena. La web ofrecerá al inscrito un documento de verificación con sus datos y número de dorsal.

Las categorías SUB 16 y superiores abonarán 5 euros al formalizar la inscripción de los cuales 3 euros irán destinados a las asociaciones de Afibrodon y Apnadobe. Mientras que, las categorías inferiores a SUB 16 deberán donar un kilo de alimentos no perecederos que irá destinado a la asociación Cáritas. Se pide que se dé prioridad a productos como leche, aceite, azúcar o cacao, también gel y champú.

El corredor deberá recoger el dorsal y la camiseta entre los días 17 al 29 de diciembre en el Gimnasio Olimpia Squash. Además, para aquellas personas que deseen colaborar con dichas asociaciones se habilitará un Dorsal O en la página web de las inscripciones. No se admitirán inscripciones el mismo día de la prueba.

La carrera podrá sufrir modificaciones según sea la evolución de la pandemia; incluso podría tomarse la medida de reducir el número de participantes para lo cual se tendría en cuenta el orden de inscripción, teniendo prioridad para participar los primeros participantes inscritos. Si la situación obligara a suspender la prueba, se devolverá el dinero de las inscripciones a los participantes que lo desearan, o también, podría, si así lo determinara el participante, ser donado a las asociaciones beneficiarias.