Sanfélix protagoniza la nueva muestra del MUVI

El Museo de Villafranca de los Barros (MUVI) cuenta con una nueva exposición temporal, 'Meninas y flores por San Valentín', del artista extremeño, natural de Arroyo de San Serván, José María Sanfélix.

En la inauguración de la muestra el autor se mostró muy contento de volver a exponer en el MUVI, ya que, dijo, «es un espacio que se conoce por toda Extremadura, tiene fama, la conoce muchísima gente».

'Meninas y flores por San Valentín' se podrá visitar hasta el próximo 13 de marzo. Sobre la muestra, Sanfélix asevera que un día vio una menina y pensó que quería pintarlas. «Empecé a hacer esta técnica, me gustó, la empecé a enseñar a los compañeros y me dijeron, adelante, que habrá mucha gente que no las entienda pero habrá otras muchas que sí les guste. Algunos me preguntan por qué no le pinto los ojos o la boca, y yo les digo que cada pintor tiene su propio estilo».