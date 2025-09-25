San Vicente se viste de fiesta hasta el domingo

Pablo Cordovilla Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

San Vicente de Alcántara se prepara para su gran Feria de San Miguel 2025 - Fiestas del Corcho, una de las festividades más importantes de la zona. Desde hoy hasta el domingo, miles de personas tanto de la comarca como de Portugal disfrutarán de la celebración, que combina las tradiciones locales, la industria del corcho y el aire andaluz de sus casetas.

El programa incluye hoy un acto inaugural con el pregón a cargo de Clodoaldo Fernández Nieto, exalcalde de la localidad, y la proclamación de la reina de la Feria, Lorena Ramos Redondo.

Una de las grandes novedades de este año es el Día de las Pandillas, una iniciativa que espera reunir a más de 1.000 personas con camisetas a juego.

En el aspecto musical, la feria ofrecerá conciertos variados, con actuaciones de David Civera, Sanguijuelas del Guadiana, Cantores de Híspalis y Alejo Stivel de Tequila. El broche de oro de las fiestas será un gran espectáculo de fuegos artificiales el domingo.

Además, habrá un homenaje a los mayores mañana viernes, y diversas exposiciones que completan la oferta cultural de la feria.

Para garantizar la seguridad, se ha reforzado el dispositivo con Policía Local, Guardia Civil y seguridad privada. El lema de este año es ‘El respeto es la clave. La diversión viene sola’.