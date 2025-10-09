San Vicente de Alcántara se vestirá de rosa contra el cáncer
Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00
El 19 de octubre la localidad celebrará su IX Marcha Rosa, un evento deportivo organizado por la Asociación Oncológica Extremeña, que busca mostrar apoyo ... y solidaridad a los enfermos de cáncer y sus familias. Se espera la participación de centenares de personas dispuestas a caminar y apoyar esta causa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión