Concejala de Deportes y presidente del club tras la presentación. P. G.
ALMENDRALEJO

La XI San Silvestre de Almendralejo crecerá hasta los 1.700 inscritos

Se celebrará el domingo 28 de diciembre con salida y llegada en la plaza de Extremadura

Paco Galeano

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

La undécima edición de la San Silvestre echó a andar hace unos días con la apertura del plazo de inscripción para una prueba que se celebrará la mañana del domingo 28 de diciembre. La cita deportiva con la que se cierra el año a nivel local no ha parado de crecer durante los últimos años, y después de que en la edición de 2024 se decidiese aumentar hasta 1.400 el número de dorsales, el resultado fue también insuficiente, por lo que este año serán 1.700 los participantes.

Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden hacerse a través de internet, de forma presencial en el polideportivo o a través de los gimnasios locales participantes en la actividad. El plazo finalizará el día 22.

En cuanto a la prueba, habrá tres salidas diferentes. Una mini de tan solo 100 metros para los nacidos a partir de 2021, otra de 700 metros para los nacidos entre 2020 y 2015, una tercera de 1.400 metros para los nacidos entre 2014 y 2010, y la prueba reina para los demás que tendrá una distancia de 3.000 metros. El precio es de cinco euros para los adultos y de tres para los pequeños. La recaudación de esta edición se destinará a las arcas del Club Atletismo Almendralejo.

Se reconocerá con un trofeo a los tres primeros clasificados por categoría, y con un jamón al grupo más numeroso, a los mejores disfrazados, a los más divertidos y al grupo más alborotador.

