Salvatierra recuerda el año de lucha contra el proyecto del macrovertedero

22 de octubre: una manifestación histórica

El lluvioso sábado 22 de octubre del año pasado se vivió una manifestación histórica. 2.500 personas acudieron recorrieron las calles de Salvatierra de los Barros para decir no al macrovertedero. Los manifestantes, que cantaron varias veces el himno de la comunidad autónoma, habían partido desde el patio de la ermita del Santísimo Cristo de las Misericordias y recorrieron buena parte de la travesía de la carretera autonómica Ex-320. Tras discurrir por las calles de la zona alta del pueblo, acabaron desembocando en una plaza de España que se quedó pequeña. No se produjo ningún tipo de incidente. A la protesta acudieron más de una treintena de alcaldes, diputados regionales, emigrantes retornados al menos por un día para manifestarse, presidentes de colectivos de todo tipo... «No aceptamos la contaminación. Defendemos la dehesa, la artesanía, nuestra ganadería. Salvatierra, Extremadura, dice no y no al macrovertedero y exigimos a la Administración que archive el expediente iniciado» por la empresa, finalizó el entonces presidente de la plataforma 'Salva tu Tierra', Fernando Merchán.