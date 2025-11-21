Salvatierra ultima la ancestral tradición de las Candelitas de cara al 7 de diciembre Cada víspera de la Inmaculada, mayores y niños se congregan junto a las hogueras, que se forman con madera y otros materiales recopilados semanas atrás por escolares, fundamentalmente

Celestino J. Vinagre Viernes, 21 de noviembre 2025

Salvatierra de los Barros mantiene su tradición de Las Candelitas. A duras penas, cada año con más dificultad, es cierto, pero la mantiene. Desde tiempos inmemoriales, sin que existan datos concretos sobre su fecha de inicio, mayores y, sobre todo, niños se reúnen cada noche del 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada Concepción, tras la celebración eucarística de la Vigilia de la Inmaculada, en torno a las hogueras. Hasta principios de siglo, había cinco o seis distribuidas por distintas zonas del pueblo; últimamente, tres como mucho. Para este año hay confirmada una, en la explanada de la antigua báscula municipal. Ya ha comenzado los preparativos.

Las Candelitas de 2025 ya están en marcha. Organizadas por la Asociación de Madres y Padres 'San Blas', del colegio público Santísimo Cristo de las Misericordias, y el Ayuntamiento salvaterreño y con la colaboración de la Diputación de Badajoz, dan continuidad a lo que siempre se ha visto y disfrutado en Salvatierra cada noche del 7 de diciembre.

Esa noche, a pesar del frío o de la lluvia, se le daba fuego en distintos puntos de la localidad de la Sierra Suroeste a grandes piras de leña, taramas, tablas y otros enseres. Materiales que los niños y adolescentes del pueblo lograban juntar semanas, incluso meses, atrás. Las Candelitas se convertían en una fiesta a la luz de las llamas y del fuego, con canto de villancicos y degustación de distintos productos y vino alrededor de las hogueras.

No hay certidumbre sobre qué originó la fiesta de Las Candelitas salvaterreña. Diego Guerrero, expresidente ya fallecido de la asociación 'Amigos de Salvatierra' e indagador de muchas historias, contaba hace un años que la costumbre, «de nuestros ancestros», era consecuencia «del rito litúrgico de la bendición de la candela y distribución de la luz que se lleva a cabo por la Iglesia Católica en honor de la Inmaculada Concepción» en la localidad.

Niños junto a una hoguera el año pasado. HOY

«Es verdad que cada año cuesta más porque hay menos niños y porque seguramente los padres también estamos a otras historias y protegemos demasiado a nuestros hijos con eso de no cojas esto o te acerques a la hoguera. Pero desde la Ampa seguimos adelante y también desde el Ayuntamiento», cuenta a HOY María José Hernández, presidenta de la Ampa 'San Blas', quien anima a que haya una gran participación para Las Candelitas de dentro de tres semanas.

Para su celebración habrá una salida de una comitiva de niños y padres desde la plaza de España a las 18.30 horas. Finalizará en la explanada de la nave municipal, donde habrá zambomba flamenca a cargo de Ana Moreno, cantante y compositora de 27 años natural de Fregenal de la Sierra. Será sobre las 20.30 horas aproximadamente.

La organización de Las Candelitas aconseja llevar panderetas, zambombas, carracas, cascabeles para ir cantando villancicos...todo para hacerlo muy navideño. Las personas que quieran participar en la fiesta deben inscribirse en el Ayuntamiento salvaterreño, que entregará regalos, antes del día 3 de diciembre. En cada candelita habrá una persona adulta al menos como responsable.