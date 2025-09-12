Salvatierra habilita su velatorio municipal tras invertir más de 340.000 euros El Ayuntamiento asume provisionalmente su gestión directa a partir del próximo martes mientras ultima la licitación para que una empresa lo gestione

Salvatierra de los Barros superará una de sus anomalías históricas el próximo martes, día 16. A partir de esa fecha dejará de ser uno de los contados pueblos extremeños que no tiene sala velatorio municipal. El Ayuntamiento ha resuelto que, a falta de sacar a concurso la gestión de las dos salas de las que dispone, el inmueble se podrá usar a partir de esa fecha. De esta forma ya no tendrá que irse a velar a sus vecinos fallecidos a localidades próximas como viene sucediéndose desde hace décadas para lamento y crítica de los salvaterreños. El edificio del velatorio municipal consta de un salón y dos estancias independientes, pudiéndose celebrar dos duelos simultáneamente.

Como informó HOY, hace cuatro años se inició la construcción del inmueble, ubicado junto a la antigua ermita de los Santos Mártires, en terreno de lo que fue el cementerio de Salvatierra hasta la década de 1950. En la anterior legislatura, en mayo de 2021 este diario informó de que se iba a invertir inicialmente 320.000 euros con cargo al presupuesto Aepsa, 257.300 destinados a mano de obra. Según datos actualizados por el Consistorio, el coste de ejecución con mano de obra más materiales se fijó definitivamente en 301.008 euros.

El coste total de la sala velatorio ha sido mucho mayor al tener que equiparse, algo que se daba por descontado, pero sobre todo por acometerse obras por deficiencias encontradas tras su construcción. Entre ellas, en su cubierta, que sufría filtraciones de agua. Se cayó el falso techo por el peso del agua y hubo de ser sustituido por completo (5.212 euros). La adecuación de una cubierta (11.370 euros) para conectar las salas con la cocina de la instalación, que está fuera del edificio. La climatización adecuada (13.120 euros) para todo el inmueble y la obligada ampliación de potencia eléctrica para dar servicio a las dos salas y al salón central. La sala velatorio ocupa una superficie construida de 180 metros cuadrados, a la que se añade la de la cocina.

En total, en declaraciones a HOY, estima el alcalde, Abel Caro, que los sobrecostes no previstos de la obra superan los 39.000 euros. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento tiene previsto acometer otra actuación que aparece necesaria, una zona de aparcamiento. La ubicación de la sala velatorio junto a la ermita de Los Mártires y pegada a la carretera autonómica EX-320 propicia pocos lugares de aparcamientos.

El regidor salvaterreño ha indicado a los vecinos a través de un bando que, «si bien es cierto que aún quedan trámites administrativos por concluir, estos no son sustanciales al contar con todas las autorizaciones administrativas necesarias, tanto municipales como autonómicas, para su apertura y puesta en funcionamiento».

Explica el regidor que se ha considerado como forma más adecuada para la gestión de este servicio público la gestión indirecta del mismo por contrato de concesión de servicios con una empresa.

No obstante, «siendo conscientes tanto de la complejidad de su tramitación administrativa, la incertidumbre del resultado de la licitación (puede quedar desierta), así como por el tiempo previsible de conclusión del mismo, esta Corporación ha entendido necesario priorizar la necesidad y demanda incuestionable del servicio» para acordar que durante ese tiempo la gestión del mismo sea prestada directamente por el propio Ayuntamiento.

«Es un servicio vital y básico muy necesario en nuestra localidad que desde hace años se viene demandando», recuerda Abel Caro, quien ha agradecido a los trabajadores municipales, a los dos secretarios que ha tenido el Ayuntamiento en este tiempo y a las empresas locales por hacer posible la apertura de la sala velatorio. Al mismo tiempo el alcalde salvaterreño ha subrayado que ha vivido «en lo personal, momentos complicados y difíciles, viendo como se sorteaba un obstáculo y aparecía otro. Escuchar comentarios de toda índole, donde se criticaba y acusaba hasta el punto de decir que este equipo no quería abrir y dar este servicio».

Las personas que demanden el servicio de sala velatorio de Salvatierra de los Barros deberán dirigirse al teléfono 691 10 68 26 que ha sido habilitado exclusivamente para este motivo. El Consistorio salvaterreño encargará a una persona esa tarea. «En caso de no ser atendida la llamada inmediatamente se deberá enviar un WhatsApp al mismo teléfono. La llamada será devuelta a la mayor brevedad posible», se agrega.

La prestación del servicio tendrá una duración máxima de 48 horas y el coste de la tasa por utilización de cualquiera de las dos salas es de 500 euros, según la ordenanza aprobada a finales del pasado año.

