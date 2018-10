Salvatierra de los Barros vuelve a quedarse sin suministro eléctrico Dos propietarios de una tienda con una vela y una pequeña lámpara en su tienda. / HOY El municipio de la Sierra Suroeste sufre microcortes desde la semana pasada pero el de hoy es más prolongado | Endesa explica que la incidencia se ha debido a un nido de cigüeña CELESTINO J. VINAGRE Miércoles, 17 octubre 2018, 17:28

De nuevo se repite la historia. En Salvatierra de los Barros (1.690 vecinos, comarca de Sierra Suroeste) cada vez que viene un temporal hay cortes en el suministro eléctrico. Lo inquietante es que en reiteradas ocasiones ni siquiera hacía falta que llegue una fuerte borrasca para dejar a oscuras al pueblo y sin electricidad a sus hogares y sus negocios.

Es lo que ha ocurrido esta mañana, un día sin problemas meteorológicos que justifiquen cualquier problema en el suministro eléctrico. Durante unas tres horas, indican vecinos a este diario, no ha habido suministro eléctrico en la localidad. Un grupo de comerciantes del municipio de la calle Don Lope ha tenido que atender a sus clientes con velas y pequeñas lámparas mientras esperaban que volviera la electricidad. Algunos no han decidido esperar las tres horas y han debido echar el cierre a sus negocios, muchos de ellos de alimentación, (panadería, pescadería, tienda de ultramarinos, electrodomésticos y ropa). «Esto es una vergüenza, no sabemos qué podemos hacer», ha señalado Blasi Cintas, una de las afectadas, a este diario. El problema de la falta de suministro eléctrico no se ha circunscrito a la céntrica calle Don Lope sino que se ha trasladado a buena parte del municipio aunque en algunas zonas no se han producido esos cortes.

Comerciantes y propietarios de negocios de la calle Don Lope de Salvatierra, afectados por los cortes eléctricos en Salvatierra de los Barros. / HOY

«El daño lo sufrimos todos pero especialmente los que tenemos cámaras frigoríficas, bares, restaurantes...y lo peor es que lo llevamos sufriendo desde la semana pasada estos microcortes, antes de que entraran los huracanes (Leslie y borrasca Michael) en España. Es indignante», clama Cintas.

HOY se ha dirigido a Endesa para tener información sobre los problemas en el suministro eléctrico y las medidas a adoptar. Asegura la compañía que a las 11:08 se ha producido una incidencia (corte) y el culpable ha sido un nido de cigüeña. «La incidencia ha sido fortuita y ha tenido su causa en un nido de cigüeña sobre un apoyo de la red de distribución. A las 14:42 se ha finalizado la incidencia». Esto es, Endesa traslada los problemas de suministros durante tres horas y media. La puesta en marcha de una nueva subestación eléctrica en la próxima localidad de Barcarrota se anunció como la solución a los males endñemicos que padecen los salvaterreños y otros pueblos vecinos respecto al servicio eléctrico. No ha sido así.