Salud Pública recomienda no consumir el agua de Valencia del Ventoso por arsénico y nitratos Las autoridades sanitarias extremeñas piden no beber ni cocinar con el líquido que sale de los grifos

Ángela Murillo Badajoz Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:29 Comenta Compartir

Niveles elevados de arsénico y nitratos en el agua que sale de los grifos de Valencia del Ventoso. Un comunicado enviado por la Dirección General de Salud Pública de la Junta informa a la población de los nuevos problemas que se están registrando en el abastecimiento público de este pueblo pacense.

La primera alerta de las autoridades sanitarias llegaba este martes al municipio y el Consistorio, siguiendo instrucciones, avisaba a los vecinos de la situación provocada por los trabajos de limpieza de fangos que se están realizando en el pantano de La Culebra. Señalaba el Ayuntamiento que debido a la afectación por la retirada de lodos, el abastecimiento del municipio procedía únicamente de los pozos.

Un día después, la situación empeora. Esto se debe «a la imposibilidad de suministro desde el embalse La Culebra, que ha producido una disminución en el rendimiento del equipo de desinfección destinado al tratamiento del agua de las captaciones subterráneas, y que está generando una elevación de los niveles de nitratos».

Un informe de la Dirección de Salud de Llerena-Zafra refleja que se está empezando a producir además una elevación de la presencia de arsénico. Por este motivo, la Junta amplía el alcance de situación de posible riesgo y no recomienda no beber de los grifos ni utilizar ese agua para preparar alimentos. «Todo ello hasta la normalización de los valores de nitratos y arsénico», concluye la misiva.

Aviso a embarazadas

Salud Pública ya advirtió de una situación de posible riesgo para este municipio del área sanitaria Llerena-Zafra, de manera que se limitaron los usos de agua, no permitiendo su empleo para la preparación de biberones ni para alimentos infantiles o consumo por mujeres embarazadas.

Este problema en la calidad del agua que llega a los domicilios deberá quedar resuelto cuando finalicen las actuaciones que se están acometiendo en la presa o bien cuando esté lista la conexión directa con el embalse de Los Molinos.

En su comunicado, Salud Pública indica que estas medidas deben ser comunicadas por el Ayuntamiento a la población de manera efectiva. Mensajes con ambos avisos han sido publicados por el Consistorio en sus redes sociales.

Problema en la planta potabilizadora

Por su parte, Aqualia asegura que los técnicos de la compañía «llevan todo el día trabajando para solucionar cuanto antes los problema de la ETAP». El objetivo es que la planta potabilizadora del pueblo «pueda trabajar al máximo».

Añade la «compañía que tanto el arsénico como los nitratos se encuentran de manera natural en algunas captaciones de Valencia del Ventoso»; y, en estos momentos, debido a la limpieza del embalse, se ha tenido obtener toda el agua de los pozos disponibles. «Para los nitratos tenemos la desnitrificadora, que ya se ha reparado -indica Aqualia-, pero la ETAP no está preparada para la eliminación de arsénicos». Añade la empresa que está trabajando junto al Ayuntamiento para ofrecer una solución a los vecinos mientras «no llegue agua del embalse».