La Sala Guirigai de Los Santos estrena temporada

Mañana comienza la temporada de Sala Guirigai de Los Santos de Maimona con un ciclo de Teatro Contemporáneo, 5 espectáculos que se representarán entre septiembre y noviembre de compañías nacionales pertenecientes al Circuito Ibérico. El Ciclo arranca con la compañía sevillanaa Sala Cero que traen la comedia '¿Y ahora qué?'.