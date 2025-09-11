La Sala Guirigai de Los Santos estrena temporada
REDACCIÓN.
Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00
Mañana comienza la temporada de Sala Guirigai de Los Santos de Maimona con un ciclo de Teatro Contemporáneo, 5 espectáculos que se representarán entre septiembre y noviembre de compañías nacionales pertenecientes al Circuito Ibérico. El Ciclo arranca con la compañía sevillanaa Sala Cero que traen la comedia '¿Y ahora qué?'.
