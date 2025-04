El sacerdote colombiano Orlando Corzo, nuevo vicario pastoral de Los Santos

Lucio Poves Miércoles, 31 de agosto 2022, 13:52 Comenta Compartir

El arzobispo de Mérida Badajoz, Celso Morga, dio a conocer el pasado día de San Pedro y San Pablo, el nombramiento del sacerdote Orlando Corzo como nuevo vicario de la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles de Los Santos de Maimona (Badajoz). De esta manera el párroco, Leonardo Terrazas, no se encontrará solo en sus labores pastorales y contará con un vicario que atenderá ciertas parcelas de la parroquia. Y más ahora en que Don Leonardo será sometido a una segunda operación de un tumor en la boca y estará ausente de la parroquia desde el próximo seis de septiembre.

Este pasado martes Orlando Corzo ha presidido la eucaristía del cuarto día de la novena señalando que había sido una experiencia muy bonita vivida con sus nuevos feligreses. El próximo día de la Virgen, en la Función Religiosa será presentado de manera oficial por el Vicario de Zona Francisco Javier Moreno Soltero, que será quien, en ausencia de Don Leonardo convaleciente de la operación de un tumor a la que se someterá el 6 de septiembre, la presida a partir de las 12 del mediodía en el Santuario de la Estrella.

Orlando Corzo nació en Colombia, en la ciudad de Mogotes, en el año 1.973. El año próximo cumplirá 50. Allí estudió y se ordenó sacerdote en la diócesis colombiana de Granada.

Colombia y Cuba

«Fui enviado por el obispo de la diócesis a ejercer mi labor pastoral a varios pueblos de la diócesis por un total de 7 años y, más tarde, trasladado por otro seis a la diócesis de Olguín en Cuba. Por tanto mi labor pastoral, antes de venir a España, ha estado ligada a Colombia y Cuba»- explica el sacerdote.

Ampliar A Orlando le gusta vestir deportivamente CEDIDA

Orlando tiene muy clara su labor pastoral durante estos años: «me siendo identificado con el mensaje del Papa Francisco sobre la existencia de las periferias; yo las he vivido e he intentado hacer cosas y he sentido el latido de esas iglesias».

Su llegada a España obedece, en parte, a su deseo de reunificar a su familia ya que cuatro hermanos viven en distintos puntos de España y su madre en Colombia.

En España

«Me presentaron al Arzobispo Celso Morga – fue concretamente el sacerdote José Moreno Losada- y me recibió con mucho cariño. A partir de ahí me acogen en esta Archidiócesis de Mérida Badajoz y designan párroco de Feria y de La Parra. En los últimos nombramientos, Don Celso me ha designado como vicario de la parroquia Ntra. Sra. de Los Ángeles de Los Santos y sigo siendo párroco de La Parra. Estoy contento e intentaré ayudar en todas mis posibilidades»- dice sonriente

Como a todos los sacerdotes latinoamericanos les gusta cantar y de hecho en las misas que ha celebrado en Los Santos se le nota ese espíritu cantando de principio a fin y animando a los feligreses a que lo acompañen en canciones a veces desconocidas para la gran mayoría. Se espera que su labor, junto a los jóvenes de la parroquia, sea muy fructífera, según el párroco Leonardo Terrazas.

Temas

Los Santos de Maimona