Mucho sabor extremeño en la celebración de Santa Brígida de Zafra

ANA MAGRO Viernes, 4 de febrero 2022, 07:55 Comenta Compartir

Zafra conmemoró el martes el día de su Patrona, Santa Brígida, que lucía en la iglesia de La Candelaria adornada con flores. Aunque este año no ha podido celebrarse el desayuno solidario que el Ayuntamiento ofrece en el Mercado de Abastos y al que asisten los centros educativos y asociaciones de la localidad, además de ciudadanos a título particular, sí que se han mantenido el resto de actividades tradicionales que en 2021 no pudieron celebrarse.

La Asociación Cultural de Diabéticos Antonio Morales Toro estuvo realizando pruebas de glucosa de forma gratuita en el punto que instaló en la calle Sevilla.

También pudo celebrarse la misa la misa extremeña cantada por El Castellar. Con estas actividades, tanto el Ayuntamiento como el Castellar y la Asociación de Diabéticos quieren mantener las tradiciones y dar el protagonismo que merece a la Patrona de la localidad, Santa Brígida.